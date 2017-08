Confira o ranking de estatísticas do primeiro turno do Brasileirão

Em pouco menos de três meses, as 20 equipes do Campeonato Brasileiro disputaram a primeira metade do principal torneio do cenário nacional. Com isso, a Gazeta Esportiva separou as principais estatísticas das primeiras 19 rodadas da Série A.

Os dois principais destaques são o Corinthians e o Grêmio, que estão, respectivamente, na primeira e segunda colocação da competição. O Timão chama atenção por ter uma defesa muito sólida, que vem sendo a base de sua campanha espetacular. Já o Grêmio apresenta um ataque extremamente eficaz.

Uma das surpresas é o Sport, que, apesar de não estar brigando pelo título, tem uma equipe muito consistente, sendo que lidera o torneio em alguns quesitos, como desarmes e cruzamentos certos.