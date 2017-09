Comissão técnica se reúne com jogadores; organizada manda ofício

O São Paulo tem reapresentação marcada para a tarde desta segunda-feira, no CT da Barra Funda. Antes da abertura dos portões aos jornalistas, a comissão técnica promoveu reunião com os jogadores. A comissão iniciou as conversas, com Dorival Júnior e seu staff deixando o recinto poucos minutos depois.

Carlos Augusto de Barros e Silva, presidente tricolor, não participou da reunião, mas foi visto nos arredores do CT conversando com dirigentes são-paulinos, que vieram para dar apoio ao mandatário. A reunião interna durou cerca de uma hora.

A rconversa foi arquitetada pela comissão técnica são-paulina. O assunto “Rodrigo Caio e Cueva”, tão comentado, no entanto, foi resolvido internamente. O zagueiro e o meia peruano passaram meia hora conversando antes do início do treino desta segunda-feira.

O clima, que não é leve, pode ficar ainda mais pesado. Isso porque a Independente, principal torcida organizada do São Paulo, divulgou ofício pedindo reunião com a diretoria.

A Independente pede uma reunião com diretoria, comissão técnica e representantes dos jogadores. Em publicação na rede social, a organização pede uma resposta ainda nesta segunda.

“A torcida são paulina, formada por uma comissão de 20 torcedores, representando os 25 milhões de são paulinos espalhados pelo mundo, divididos entre Torcida Organizada, Torcedor de Arquibancada, Torcedor de Cativa, Sócio Torcedor, Administradores de Portais, embaixadas e outros segmentos, requerem uma reunião urgente com os jogadores, comissão técnica e Diretoria, tendo como foco alguns esclarecimentos”, escreveu a Independente.

Em julho de 2016, Leco rompeu publicamente com as torcidas organizadas do clube, após momentos de confusão na saída do Morumbi, na derrota por 2 a 0 para o Atlético Nacional.

Nesta segunda-feira, não foi visto movimento de torcedores na porta do CT são-paulino. Apenas dois jovens torcedores estiveram a espera de jogadores. Com 24 pontos, o São Paulo ocupa a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, e vem de empate por 2 a 2 com a Ponte Preta.

Confira a publicação da Torcida Independente:

Ofício reunião de urgência já elaborado

está sendo entregue nesse exato momento a Diretoria de futebol SPFC / Aguardamos a resposta Ainda hoje.

Ao São Paulo Futebol Clube