Com um a menos, Vitória arranca empate e deixa Chape no Z4 do Brasileiro

Com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o Vitória arrancou um empate em 1 a 1 contra a Chapecoense na tarde deste domingo, na Arena Condá, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Neto Pessoa abriu o placar para os donos da casa, enquanto Matheuzinho, que entrou na reta final, marcou nos acréscimos e deixou tudo igual.
Situação na tabela
O resultado não muda muito a situação das equipes na tabela. O Vitória chegou aos 11 pontos e se manteve na 14ª colocação, mas ainda pode perder posições até o fim da rodada. Já a Chapecoense chegou a oito jogos sem vencer na temporada e segue na zona de rebaixamento. A equipe de Chapecó figura na 17ª colocação, com oito pontos.
FICHA TÉCNICA
🟢⚪ CHAPECOENSE 1 x 1 VITÓRIA ⚫🔴
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (décima rodada)
🏟️ Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
📅 Data: 05 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Everton e Marcos Vinícius (Chapecoense); Ronald, Cacá, Anderson Pato e Ramon (Vitória)
🟥 Cartões vermelhos: Edenilson, aos 38' do 1ºT (Vitória)
Arbitragem
Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
VAR: Daiane Muniz (SP)
GOLS
- ⚽ Neto Pessoa, aos 41' do 2ºT (Chapecoense)
- ⚽ Matheuzinho, aos 47' do 2ºT (Vitória)
Escalações
CHAPECOENSE: Rafael Santos; Everton (Marcos Vinícius), Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco (Walter Clar); Camilo, João Vitor (David) e Jean Carlos (Neto Pessoa); Ênio, Ítalo (Marcinho) e Bolasie.
Técnico: Celso Rodrigues
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Edenilson, Camutanga (Luan Cândido), Cacá e Ramon; Caíque (Matheuzinho), Ronald (Nathan Mendes), Zé Vitor e Diego Tarzia (Anderson Pato); Erick e Renato Kayzer (Renê).
Técnico: Jair Ventura
Fim de jogo.
Na quarta-feira, 8, o Leão joga pela Copa do Nordeste contra a equipe da Juazeirense, no Barradão, às 19h.
Os lances do jogo
Com dois minutos de jogo, o Vitória teve uma chance de abrir o placar. Após lançamento, a zaga da Chape afastou mal e a bola sobrou com Renato Kayzer, que pegou mal na finalização e entregou nas mãos do goleiro Rafael Santos. Aos oito minutos, Diego Tarzia arriscou de fora da área e Rafael Santos defendeu.
A Chape respondeu com 22 minutos. Ênio invadiu a área do lado direito e cruzou para o meio. Bolasie dominou, fez o corte, mas chutou por cima do gol. Foi aos 26 minutos que a Chape teve a oportunidade mais clara de gol do primeiro tempo. Bolasie recebeu na frente e ficou cara a cara com Lucas Arcanjo, mas pegou muito mal na bola e mandou para fora. Com 35 minutos, o Vitória respondeu em finalização de Ramon defendida por Rafael Santos.
Com 38 minutos, o Vitória ficou com um jogador a menos. Edenilson escorregou na marcação e parou Ítalo, que partia sozinho em direção à área, com falta. O árbitro, então, mostrou o cartão vermelho para o lateral do Leão.
Segundo tempo
Aos 20 minutos do segundo tempo, a Chapecoense quase inaugurou o marcador. Marcos Vinícius alçou bola na segunda trave e Walter Clar subiu de cabeça, mas a bola passou muito perto da trave esquerda e foi para fora.
Com 28 minutos, o Vitória respondeu e ficou próximo de marcar. Após cruzamento, Zé Vitor tentou de bicicleta e a bola sobrou com Anderson Pato, que finalizou. A bola desviou e voltou nos pés de Pato, que pegou de primeira e bateu forte, por cima do travessão.
Foi aos 42 minutos do segundo tempo que a Chape enfim abriu o placar. Marcos Vinícius apareceu pelo lado direito e cruzou na segunda trave. Neto Pessoa, que havia acabado de entra, subiu mais alto que a zaga do Vitória e cabeceou para o fundo das redes.
Aos 45 minutos, por sua vez, o Vitória teve um pênalti marcado a seu favor. David pisou no pé de Matheuzinho na linha da grande área, e o árbitro apontou à marca da cal. O próprio camisa 10 foi para a cobrança e cobrou no canto esquerdo, deixando tudo igual novamente.
Próximos jogos das equipes
🟢⚪ CHAPECOENSE
- Athletico-PR x Chapecoense (11ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 12/04 (domingo), às 11h (de Brasília)
- Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
⚫🔴 VITÓRIA
- Vitória x Juazeirense (terceira rodada da Copa do Nordeste)
- Data e horário: 08/04 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Barradão, em Salvador (BA)