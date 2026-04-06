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Com um a mais, Grêmio só empata contra o Remo pelo Brasileirão

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Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 05/04/2026 às 22:40 • Atualizado 05/04/2026 às 22:43

O Grêmio decepcionou sua torcida na noite deste domingo. Jogando com um a mais, o time tricolor ficou no empate por 0 a 0 contra o frágil Remo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre.

Situação da Tabela

Com 12 pontos, há três rodadas sem vencer, o Grêmio aparece na 11ª colocação do torneio. Já o Remo chega aos sete pontos e figura na 18ª posição, a segunda dentro da zona de rebaixamento.

📋 Resumo do jogo

🔵 GRÊMIO 0 x 0 REMO

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro - 10ª rodada
🏟️ Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
📅 Data: 5 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 20h30 (de Brasília)

🟥 Cartões vermelhos: Yago Pikachu

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Como foi o jogo

Aos 42 minutos do primeiro tempo, o Remo teve a chance de sair na frente, mas o goleiro Weverton defendeu o pênalti cobrado por Alef Manga.

O Grêmio passou a jogar com um homem a mais aos 23 minutos da etapa complementar, quando Yago Pikachu foi expulso ao receber o segundo amarelo. Ainda assim, o time da casa não conseguiu evitar o empate.

Próximos jogos

Grêmio

  • Enfrenta o Torque, no Estádio Centenário, pela 1ª rodada da Sul-Americana, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

Remo

  • Joga contra o Amazonas, no Estádio Mangueirão, pela 3ª rodada da Copa Norte, na próxima quarta-feira, às 20h00 (de Brasília).

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