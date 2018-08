Com mudanças, Santos enfrenta o Ceará em duelo contra o Z4

Ceará e Santos se enfrentarão em duelo contra a zona do rebaixamento nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em jogo antecipado da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Vovô venceu o Paraná na 17ª rodada, deixou a lanterna e é o 19º, com 14 pontos. E depois de empatar com o Botafogo, no Engenhão, o Peixe se manteve na 17ª colocação, com 17 pontos, e é o primeiro no Z-4.

Confiante, o técnico Lisca projeta mais 10 vitórias no Brasileirão para fugir da Série B em 2019. O alvinegro da Vila Belmiro, neste momento, é um adversário direto.