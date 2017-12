Com Jô, Corinthians posta vídeo de agradecimento à Fiel no Natal

O Corinthians usou as suas redes sociais para interagir com a torcida na manhã desta segunda-feira, dia em que se celebra o Natal, e postou um vídeo com os jogadores desejando boas festas à torcida. O que chamou a atenção, porém, foi a presença do centroavante Jô, apalavrado com o Nagoya Grampus-JAP, que não seguirá no clube para a próxima temporada.

“Obrigado mesmo, por tudo o que vocês fizeram neste ano de 2017. Que 2018 possa ser melhor do que 2017 porque vocês foram demais”, disse o jogador, vendido por 11 milhões de euros (R$ 43 milhões) no final da última semana. Além dele, aparecem no vídeo o goleiro Caíque França, os zagueiros Pedro Henrique e Balbuena, o lateral direito Fagner, o volante Fellipe Bastos e o atacante Kazim.

Pouco antes, o clube também havia disponibilizado uma filmagem do técnico Fábio Carille, também desejando boas festas à Fiel. “Uma linda festa de virada de ano, para que seja um 2018 de realizações pessoais. Que final de ano maravilhoso para todos nós, com essa conquista, e que a gente possa ter um ano ainda melhor em 2018”, concluiu o comandante.

De férias, o elenco só se reapresenta no dia 3 de janeiro, quando começa a pré-temporada visando aos próximos campeonatos. A primeira partida será no dia 10, na Copa Flórida, contra o PSV-HOL. A estreia oficial se dará no dia 17 de janeiro, contra a Ponte Preta, no Pacaembu.