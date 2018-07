Com interino e sem reforços, Santos recebe o líder Flamengo na Vila

Na véspera da partida, Chulapa teve uma longa conversa com o elenco, comandou um descontraído rachão e depois confirmou a escalação com quatro atacantes e Rodrygo como um armador.

Do lado do Flamengo, clima é de confiança para a partida. Os rubro-negros vão buscar a vitória, mesmo fora de casa, para não dependerem de um tropeço do São Paulo, na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. O meia Diego afirmou que os cariocas vão manter o estilo ofensivo na Vila Belmiro.

“Vamos na Vila para impor nossa maneira de jogar, mas preparados para mudar se for necessário. A gente não muda de acordo com o adversário. Temos uma maneira definida de jogar. Durante o jogo as equipes criam dificuldades às vezes e faz com que mude a maneira de jogar, isso é natural. Temos que ter consciência disso”, disse Diego.

Diego minimizou o momento do seu ex-clube, o Santos, que está próximo da zona de rebaixamento e demitiu o técnico Jair Ventura nesta semana.

“Será sempre perigoso enfrentar o Santos na Vila. Temos que ir com toda atenção e respeito, mas ao mesmo tempo sabendo o que queremos. Estamos preparados para fazer um grande jogo. Santos merece toda nossa atenção”, declarou.

Para esta partida, o técnico Maurício Barbieri terá o retorno do meia Éverton Ribeiro, que cumpriu suspensão contra o Botafogo. Com isso, Matheus Sávio volta a ser opção no banco de reservas. No ataque, Marlos Moreno segue fora por conta de dores no tornozelo. Assim, os rubro-negros devem seguir com a dupla formada por Uribe e Guerrero.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X FLAMENGO

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 25 de julho de 2018, quarta-feira

Hora: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Jucimar dos Santos Dias (BA)

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Rodrygo; Gabigol, Bruno Henrique e Eduardo Sasha

Técnico: Serginho Chulapa

FLAMENGO: Diego Alves, Rodinei, Léo Duarte, Réver e Renê; Cuéllar, Lucas Paquetá, Éverton Ribeiro e Diego; Uribe e Guerrero

Técnico: Maurício Barbieri