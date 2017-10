Com incômodo na coxa, Guerrero não enfrenta o São Paulo

O atacante Paolo Guerrero foi vetado pelo departamento médico do Flamengo e não vai enfrentar o São Paulo, neste domingo, no estádio do Pacaembu. O jogador reclama de dores no músculo posterior da coxa esquerda desde o segundo tempo da partida diante do Bahia e vai ficar em tratamento no CT do Ninho do Urubu durante o final de semana.

A ideia da comissão técnica é que o jogador peruano se recupere para enfrentar o Fluminense, pela Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira. O técnico Reinaldo Rueda deve optar por Lucas Paquetá como o substituto de do centroavante peruano.

O meia Diego, que também vinha se queixando de dores musculares, foi examinado neste sábado e está liberado para atuar diante do Tricolor paulista. A única dúvida de Reinaldo Rueda em relação à escalação está no ataque. Berrio e Éverton Ribeiro disputam uma vaga na ponta direita do setor. A equipe provável: Diego Alves, Pará, Juan, Réver e Trauco; Cuéllar, Willian Arão e Diego; Éverton Ribeiro (Berrío), Everton e Lucas Paquetá.

Na sexta colocação com 46 pontos somados, o Rubro-Negro ocupa a sexta colocação da tabela de classificação, ocupando um lugar na zona de classificação para a Pré-Libertadores.