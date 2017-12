Com Del Nero ausente, Jô e Hernanes são os destaques no prêmio da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) premiou os melhores do Campeonato Brasileiro 2017 na noite dessa segunda-feira, em evento modesto no Rio de Janeiro. Marco Polo Del Nero, presidente da instituição, não apareceu em momento algum e causou estranheza em quem acompanhou a entrega dos troféus. De qualquer forma, os destaques da noite foram Jô e Hernanes. Cada um levou três prêmios individuais para casa.

O centroavante do Corinthians foi eleito o melhor jogador do Brasileirão, além de artilheiro e um dos atacantes da seleção. Já Hernanes foi premiado em dois quesitos por voto popular: o gol mais bonito e o craque da galera. O Profeta também entrou na seleção do campeonato e, assim, chegou ao seu sétimo troféu individual dado pela CBF. “Não só o Corinthians que é hepta, o Hernanes também é hepta”, brincou em cima do palco.

Fábio Carille, melhor técnico e técnico revelação, Arthur, do Grêmio, um dos meio-campistas e atleta revelação, e Vanderlei, melhor goleiro e dono da melhor defesa, foram outros que levaram mais de um troféu para casa. “Muito feliz por tudo que aconteceu. Inesperado para mim. Eu tinha certeza que o ano não ia ser ruim, mas não esperava título e um prêmio desses no primeiro ano. Sou muito grato ao elenco que comprou a ideia”, agradeceu o treinador do Corinthians.

A seleção completa ficou com: Vanderlei; Fagner, Geromel, Balbuena e Guilherme Arana; Arthur, Bruno Silva, Hernanes e Thiago Neves; Henrique Dourado e Jô. Foram quatro jogadores do Timão, dois do Grêmio, um do Santos, um do Botafogo, um do Cruzeiro e um do Fluminense.

No fim, Mario Jorge Lobo Zagallo foi homenageado com uma camisa comemorativa, placas e recebeu dedicatórias especiais de Carlos Alberto Parreira, seu eterno companheiro, Tite, atual técnico da Seleção Brasileira, e Américo Faria, que tem acompanhou a trajetória de Zagallo em cerca de 20 anos de Seleção, no anfiteatro da Granja Comary, sede oficial da CBF.

Confira a lista com todos os prêmios:

Fair Play: Grêmio

Árbitro: Raphael Claus

Torcida do ano: Sport – dia 2 de agosto, contra o Fluminense na Ilha do Retiro, aplaudiu de pé o técnico Abel Braga, que havia perdido o filho João Pedro há pouco

Gol mais bonito: Hernanes (São Paulo) – 23ª rodada, São Paulo 2 x 2 Ponte Preta, no Morumbi, de falta

Defesa mais bonita: Vanderlei (Santos) – 29ª rodada, Sport 1 x 1 Santos, bola no contrapé

O craque da galera: Hernanes (São Paulo)

Técnico revelação: Fabio Carille (Corinthians)

Melhor técnico: Fábio Carille (Corinthians)

Jogador revelação: Arthur (Grêmio)

Artilheiros: Jô (Corinthians) e Henrique Dourado (Fluminense) – 18 gols

Goleiro: Vanderlei (Santos)

Lateral direito: Fagner (Corinthians)

Zagueiros: Geromel (Grêmio) e Balbuena (Corinthians)

Lateral esquerdo: Guilherme Arana (Corinthians)

Meio-campistas: Arthur (Grêmio), Bruno Silva (Botafogo), Hernanes (São Paulo) e Thiago Neves (Cruzeiro)

Atacantes: Jô (Corinthians) e Henrique Dourado (Fluminense)