Danilo renasce e começa o ano como reserva imediato de Kazim

O meia Danilo viveu um 2017 de incertezas sobre a continuidade da sua carreira e recebeu praticamente uma homenagem no jogo do título brasileiro, entrando em campo na vaga de Jô, já nos acréscimos. Neste começo de temporada, porém, recuperado e dono de uma visão de jogo única, seu ritmo está longe de ser o de um veterano à espera da aposentadoria.

Aos 38 anos, o armador tornou-se um centroavante na avaliação do técnico Fábio Carille e, hoje, é o reserva imediato de Kazim. Por questão de merecimento, no entendimento do treinador, o inglês/turco merece uma sequência de jogos neste início de temporada para ter chance de mostrar sua melhor forma. Logo atrás, porém, está o camisa 20, em seu nono ano pelo Alvinegro.

Pela questão física e o longo tempo de inatividade, Carille acredita que a função de centroavante pode poupar mais Danilo na recomposição defensiva, dando-lhe liberdade para exercer o que sabe melhor com a bola nos pés: proteção e distribuição de jogo. Atrelados à sua boa finalização, os atributos contribuem para o seu estabelecimento como “único” entre as opções no setor.

A ideia, por sinal, é que Danilo possa atuar por pelo menos 45 minutos nas partidas contra o PSV-HOL e o Rangers-ESC, pela Copa Flórida. O Alvinegro enfrenta os holandeses no dia 10, quarta feira, e os escoceses no dia 13, sábado. O time titular jogará os primeiros 45 minutos dos jogos e, na etapa final, ganharão chance os suplentes.

O jogador já atuou por meia hora na última partida do ano passado, a derrota por 1 a 0 para o Sport, no Recife, e ganhou elogios pela boa participação. A ideia é tê-lo em boa condição para utilizar em caso de necessidade nas competições mata-mata, como Copa do Brasil e Libertadores da América, além dos mata-matas do Campeonato Paulista.

A situação de Danilo pode melhorar ainda mais caso Kazim não corresponda como o esperado, dando-lhe a chance de voltar a sonhar com a condição de titular. Tudo isso, claro, enquanto a diretoria corre atrás da contratação de um novo camisa 9 para 2018.