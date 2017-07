Com Arana suspenso, Moisés pode ganhar nova chance na lateral

Moisés deve ter uma nova oportunidade na lateral esquerda do Corinthians. Com o terceiro cartão amarelo recebido por Guilherme Arana nesta quarta-feira, no clássico contra o Palmeiras, o suplente do autor do segundo gol da vitória alvinegra pode ser acionado por Fábio Carille no próximo sábado, às 19h (de Brasília), contra o Atlético-PR, em Itaquera.

Moisés ainda não estreou no Brasileirão. Sem Arana, o camisa 6 quer agarrar a provável nova chance para convencer a Fiel de que pode suprir um dos xodós da torcida à altura. Na última vez em que entrou em campo, contra o Patriotas, na Colômbia, pela partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, não foi bem.

Desde que voltou de empréstimo do Bahia, Moisés defendeu o Corinthians em nove oportunidades, porém, jogou como titular em apenas quatro partidas, três delas ainda pela fase de grupos do Paulistão. Naquela ocasião, Arana estava a serviço da Seleção Brasileira sub-20.

Caso Moisés realmente seja o escolhido de Fábio Carille para a vaga deixada por Arana, ele será o 25º jogador a ser utilizado pelo Corinthians neste Brasileirão. De todos que entraram em campo com a camisa do Timão na disputa por pontos corridos, apenas Léo Jabá não faz mais parte do elenco, vendido para o Akhmat Grozny, da Rússia.

Marciel é outro atleta que poderia assumir a posição no duelo contra o Furacão. O jovem chegou a atuar na função diante da Caldense, pela Copa do Brasil, entretanto, está fora dos planos do Corinthians por estar realizando tratamento contra alopecia areata, doença que provoca a queda de cabelo. Caso fosse a campo e escolhido para exame antidoping, seria banido, uma vez que os medicamentos ingeridos pelo atleta contêm substâncias proibidas.