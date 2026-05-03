Com Ancelotti no Maracanã, Flamengo abre 2 a 0, mas leva empate do Vasco no fim

O Flamengo perdeu uma grande chance de encostar no líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Rubro-Negro empatou em 2 a 2 com o Vasco, pela 14ª rodada. Pedro e Jorginho colocaram os mandantes na frente, mas Robert Renan e Hugo Moura buscaram a igualdade para o Cruzmaltino.

Situação na tabela

O Flamengo está na segunda colocação do Brasileirão, com 27 pontos, seis a menos que o Palmeiras. O time carioca, porém, tem um jogo a menos. Já o Vasco está em 12º, com 17.

Presença ilustre

O técnico Carlo Ancelotti esteve no Maracanã para acompanhar o clássico, ao lado de Cristiano Nunes, Rodrigo Caetano, e Juan. O italiano se prepara para anuncia a convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 no dia 18 de maio.

FICHA TÉCNICA

🔴⚫FLAMENGO 2 X 2 VASCO ⚫⚪️

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📅 Data: 03 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: às 16hb (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Léo Pereira, Plata, Alex Sandro (Flamengo); Paulo Henrique, Barros, Carlos Cuesta (Vasco)

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO) VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Gols

⚽Pedro, aos 7' do 1ºT (Flamengo)

⚽Jorginho, aos 14' do 2ºT (Flamengo)

⚽Robert Renan, aos 38' 2ºT (Vasco)

⚽Hugo Moura, aos 51' do 2ºT (Vasco)

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo e Jorginho (Saúl); Luiz Araújo (De La Cruz), Plata, Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro (Wallace Yan).

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique (Andrés Gómez), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes, Johan Rojas (Nuno Moreira) e Puma Rodríguez; Brenner (Spinelli) e David (Adson)

Como foi o jogo

O Flamengo precisou de apenas sete minutos para abrir o placar. Pedro dividiu com a marcação após cruzamento na área, levantou a bola e emendou uma pancada para estufar as redes. O Vasco chegou a empatar aos 41, mas o gol foi anulado por impedimento de David.

Na segunda etapa, o Flamengo ampliou. Aos 10 minutos, Pedro recebeu um pisão de Paulo Henrique na área. Wilton Pereira Sampaio foi chamado para rever o lance no VAR e marcou pênalti. Na cobrança, Jorginho não desperdiçou.

O Vasco descontou aos 38 minutos. Nuno Pereira cobrou escanteio e Robert Renan testou para o gol. Já aos 51, saiu o empate. Cuesta cruzou na área e Hugo Moura, de peixinho, mandou no canto de Rossi.

Próximo jogo do Flamengo

Independiente Medellín x Flamengo (4ª rodada da fase de grupos da Libertadores)

(4ª rodada da fase de grupos da Libertadores) Data e horário: 07/05 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL)

Próximo jogo do Vasco

Audax Italiano x Vasco (4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana)

(4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana) Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 19 horas (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de La Florida, em La Florida (CHI)

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