Com 74 pontos, Palmeiras e Santos teriam sido campeões brasileiros em quatro anos

Apesar de nenhum título nacional, a temporada 2019 foi especial para os times paulistas. Além dos quatro “grandes” conquistarem vaga para a Libertadores do ano que vem, Santos e Palmeiras, segundo e terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, respectivamente, tiveram rendimento de campeão.

Empatados com 74 pontos, a dupla paulista teria sido campeã em quatro das 14 disputas do Brasileirão no atual formato com este rendimento. É o recorde de contagem de um time que não foi o vencedor.

Em 2017, quando o Corinthians foi campeão sob o comando de Fábio Carille, precisou fazer 72 tentos para levantar seu sétimo título nacional, pontuação esta que tanto o Peixe como o Verdão alcançariam com o aproveitamento de 64,9% deste ano.

O mesmo ocorreria em 2011, quando novamente o Timão foi campeão, com 71 pontos; em 2010, com o Fluminense levantando a taça com os mesmos 71; e em 2009, o Flamengo, fechando o campeonato com 67 pontos.

Apesar da ótima campanha, Santos e Palmeiras não foram páreos para o Flamengo. Os cariocas foram os campeões brasileiros com 90 pontos, outro recorde – 78,9% dos pontos.