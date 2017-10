Clayson reencontra o estádio onde chamou atenção do Corinthians

O atacante Clayson reencontra neste domingo, às 17h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, o time e o estádio em que conseguiu chamar a atenção do Corinthians. Talismã do atual elenco, ele se destacou desde o ano passado na Macaca antes de se transferir para o Timão. Desde que isso aconteceu, o duelo deste final de semana será a primeira vez que ele vai pisar na casa da Ponte Preta.

“No meu último jogo lá, eu pude fazer dois gols e ajudar a Ponte. Foi uma partida difícil, contra o Sport, e conseguimos vencer. Tenho outras boas lembranças também…”, comentou o jogador, que esteve na final do Campeonato Paulista deste ano, mas acabou superado pelo time de Fábio Carille, exatamente a escalação que deve ir a campo como titular no duelo do Brasileiro.

“É um estádio que conheço bem e espero poder aproveitar isso, agora do outro lado. O carinho pela Ponte Preta é eterno, mas hoje estou do outro lado e tenho que defender com todas as minhas forças”, avaliou o jogador, autor de quatro dos oito gols corintianos do returno.

Antes de acertar sua transferência para o Corinthians, porém, Clayson disputou um jogo pela Macaca no Brasileiro, anotando dois na vitória por 4 a 0 sobre o Sport, no dia 14 de maio. Dono de seis tentos no certame, ele já se vê totalmente adaptado após a mudança de Campinas para a capital paulista.

“Muita coisa mudou na minha vida. Eu me sinto totalmente adaptado ao Corinthians e sei das novas responsabilidades”, observou o atleta, acionado no segundo tempo quase sempre que o Timão precisa buscar um resultado.

“Não temos conseguido repetir no segundo turno o que fizemos no primeiro, mas ainda estamos na liderança e sabemos das condições que temos para buscar esse título. Cabe a nós trabalhar e corrigir os erros para voltar a vencer. Se o Carille precisar de mim, estou à disposição e sempre muito motivado em ajudar”, finalizou o atleta.

Pelo Corinthians, Clayson disputou 23 partidas (oito como titular), todas pelo Campeonato Brasileiro, com quatro gols marcados e quatro assistências. No total, são 24 jogos, seis redes balançadas e quatro passes para os companheiros na competição nacional.