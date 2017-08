Clayson acredita que Santos irá dar espaço ao Corinthians na Vila

O Corinthians terá de lidar com a ansiedade nos próximos dias antes de voltar a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro. Líder da competição, a equipe comandada pelo técnico Fábio Carille acabou tropeçando nos últimos dois jogos em casa, sendo derrotada em ambos para equipes que figuram na zona de rebaixamento. Agora prestes a enfrentar um concorrente direto pela liderança – o Santos é o terceiro colocado -, o elenco alvinegro crê que a dinâmica de jogo na Vila Belmiro será totalmente diferente.

Para Clayson, que deverá ser titular contra o Peixe por conta da ausência de Romero, que está na seleção paraguaia, enfrentar um adversário que não está pressionado para se livrar do risco de rebaixamento acaba facilitando as coisas.

“É um clube que vai querer jogar, vai atuar dentro de casa e, com certeza, vai deixar mais espaços para a gente, diferente de um time que está no Z4, que vem para não perder, faz um gol e dificulta mais. Vai ser um jogo diferente desses últimos”, aposta Clayson.

Para o clássico contra o Santos, além de Clayson, o Corinthians deverá ter mais uma mudança na faixa esquerda do campo. Por conta de um estiramento na coxa, Guilherme Arana não poderá entrar em campo. Desta maneira, Marciel, liberado para voltar a atuar após risco de doping, deve receber uma nova oportunidade de Fábio Carille – a última vez que o volante de origem atuou pelo Timão foi no início do ano, contra o Linense, pelo Campeonato Paulista.

“Todos do elenco conhecem muito bem o Marciel. Tem uma excelente qualidade, trabalha muito, assim como o Moisés, que joga muito também. Claro que são características diferentes, mas acho que o Carille conhece muito bem o elenco que tem. Dependendo da estratégia, o jogador que entrar vai dar conta do recado”, completou o atacante corintiano.

Nesta quinta-feira, ao contrário do que aconteceu no dia anterior, Clayson não participou do jogo-treino do Corinthians contra o Atibaia, no CT Joaquim Grava. Como apenas os atletas considerados reservas foram a campo, o atacante trabalhou junto do restante do elenco em um campo ao lado.