Classificado para a Libertadores, São Paulo visita o rebaixado CSA

Neste domingo, às 16h (de Brasília), São Paulo e CSA entram no gramado do Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), para disputar a última rodada do Campeonato Brasileiro 2019. Nenhuma das equipes joga por um objetivo maior na partida final, já que o Azulão teve seu rebaixamento para a Série B confirmado e o Tricolor garantiu a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores.

Vindo de grande vitória diante do Internacional, resultado que assegurou a vaga direta no torneio continental, o São Paulo já começa a pensar na próxima temporada. Por isso, o técnico Fernando Diniz, garantido no comando do Tricolor em 2020, deve utilizar um time alternativo no duelo deste final de semana.

Assim, é provável que o comandante são-paulino dê oportunidade a diversos garotos formados em Cotia. Rodrigo Nestor, Lucas Perri, Diego, Walce e Gabriel Sara são alguns dos jovens que podem figurar entre os onze iniciais contra os alagoanos.

A única certeza é que o zagueiro Bruno Alves não estará em campo na despedida da temporada. O defensor levou o terceiro cartão amarelo no triunfo diante do Colorado e terá que cumprir suspensão automática.

Já o CSA vem de derrota por 3 a 0 para a Chapecoense, na Arena Condá. Sem chances matemáticas de se salvar e permanecer na elite do futebol nacional, o Azulão do Mutange também já se planeja para o ano que vem. Para o confronto deste domingo, porém, o técnico interino Jacozinho tem algumas dúvidas.

O treinador azulino terá os desfalques dos volantes João Vitor e Jean Cléber, suspensos, e do lateral Apodi, que se recupera de lesão. Por outro lado, a equipe alagoana contará com os retornos do zagueiro Alan Costa e do meia Euller, que cumpriram suspensão na última rodada.

FICHA TÉCNICA

CSA X SÃO PAULO

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data: 8 de dezembro de 2019, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

CSA: Jordi; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Rafinha; Nilton, Jonatan Gómez e Euller; Warley, Bustamante e Ricardo Bueno.

Técnico: Jacozinho

SÃO PAULO: Perri, Igor Vinícius, Walce, Anderson Martins e Léo; Diego, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Helinho, Calazans e Toró.

Técnico: Fernando Diniz