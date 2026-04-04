Chapecoense x Vitória pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 04/04/2026 às 20:00

Chapecoense e Vitória voltam a campo na tarde deste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 16h (de Brasília), na Arena Condá.

Onde assistir Chapecoense x Vitória ao vivo?

  • TV: Premiere (pay-per-view)

 

Como o Chapecoense chega ao confronto

A Chapecoense vem de uma sequência ruim no Brasileiro e tenta se recuperar da goleada de 4 a 0 sofrida para o Atlético-MG na última quinta, que resultou na demissão do técnico Gilmar Dal Pozo. A equipe alviverde tem apenas uma vitória na competição e ocupa a 18ª colocação com sete pontos conquistados.

A Chape terá os desfalques de Bruno Matias, Robert Santos e Maurício Garcez, enquanto Giovanni Augusto é dúvida para o confronto.

Como o Vitória chega ao confronto

Por sua vez, o Vitória também vem de uma derrota no Brasileirão. A equipe de Salvador foi superada pelo Cruzeiro na quarta, por 3 a 0, e caiu para a 13ª posição, com 10 pontos somados.

Jair Ventura não poderá contar com os lesionados Dudu, Marinho, Edu Ribeiro, Pedro Henrique e Rúben Ismael. Além deles, Emmanuel Martínez e Baralhas receberam amarelo no último confronto e irão cumprir suspensão automática.

Prováveis escalações

Provável escalação da Chapecoense

Rafael Santos; Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Doma, Vitor Caetano e Walter Clar; Camilo, Carvalheira e Jean Carlos; Bolasie e Italo
Técnico: Não informado

Provável escalação Vitória

Lucas Arcanjo; Nathan, Camutanga, Cacá, Ramon; Caíque, Zé Vitor, Matheuzinho; Erick, Aitor e Renato Kayzer
Técnico: Jair Ventura

Arbitragem de Chapecoense x Vitória

  • Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro
  • Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Tiago Augusto Kappes Diel
  • VAR: Daiane Muniz

 

Ficha técnica 

  • Jogo: Chapecoense x Vitória
  • Data e horário: 05 de abril de 2026 (domingo) | 16h (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Brasileiro 
  • Local: Arena Condá
  • Onde Assistir: Premiere

 

