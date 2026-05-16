Chapecoense x Remo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Publicado 16/05/2026 às 20:00

Chapecoense e Remo fazem o confronto entre lanterna e vice-lanterna, respectivamente pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina.

Onde assistir?

TVPremiere (pay-per-view)

Como chegam as equipes?

A Chapecoense chega após uma vitória por 2 a 1 contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, resultado que garantiu a equipe catarinense nas oitavas de final. O time alviverde quer embalar no campeonato nacional, no qual ocupa a lanterna, com apenas nove pontos.

Por sua vez, o Remo também vem de classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, após eliminar o Bahia, com vitórias nos jogos de ida e volta. No Brasileirão, o clube ocupa a vice-lanterna, com 12 pontos, e vem de empate contar o Palmeiras, no Mangueirão.

Prováveis escalações

🟢 Chapecoense

Anderson; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo; Everton, João Vtor, Camilo, Bruno Pacheco; Ênio, Marcinho, Italo.
Técnico: Fábio Matias

🔵 Remo

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba, Mayk; Zé Welison, Patrick; Yago Pikachu, Vitor Bueno, Jajá; Alef Manga.
Técnico: Léo Condé

Arbitragem de Chapecoense x Remo

  • Árbitro: Alex Gomes Stefano
  • Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Ficha técnica
🟢 Chapecoense x Remo🔵

Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)
Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
Hora: às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Próximos jogos

Chapecoense

Jogo: Novorizontino x Chapecoense
Competição: Copa Sul-Sudeste - semifinal (jogo de ida)
Data e hora: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Remo

Jogo: Remo x Athletico-PR
Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)
Data e hora: 24 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

