Chapecoense x Remo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Chapecoense e Remo fazem o confronto entre lanterna e vice-lanterna, respectivamente pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina.
PRÓXIMA PARTIDA! 🦁🆚️
O Rei da Amazônia entra em campo neste domingo (17), às 18H30, na Arena Condá, contra a equipe da Chapecoense, em partida válida pela 16° rodada do @Brasileirao.#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/tEvnHcQ4Fl
— Clube do Remo (@ClubeDoRemo) May 15, 2026
Onde assistir?
TV: Premiere (pay-per-view)
Como chegam as equipes?
A Chapecoense chega após uma vitória por 2 a 1 contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, resultado que garantiu a equipe catarinense nas oitavas de final. O time alviverde quer embalar no campeonato nacional, no qual ocupa a lanterna, com apenas nove pontos.
Por sua vez, o Remo também vem de classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, após eliminar o Bahia, com vitórias nos jogos de ida e volta. No Brasileirão, o clube ocupa a vice-lanterna, com 12 pontos, e vem de empate contar o Palmeiras, no Mangueirão.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Prováveis escalações
🟢 Chapecoense
Anderson; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo; Everton, João Vtor, Camilo, Bruno Pacheco; Ênio, Marcinho, Italo.
Técnico: Fábio Matias
🔵 Remo
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba, Mayk; Zé Welison, Patrick; Yago Pikachu, Vitor Bueno, Jajá; Alef Manga.
Técnico: Léo Condé
Arbitragem de Chapecoense x Remo
- Árbitro: Alex Gomes Stefano
- Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho
Ficha técnica
🟢 Chapecoense x Remo🔵
Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)
Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
Hora: às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
Próximos jogos
Chapecoense
Jogo: Novorizontino x Chapecoense
Competição: Copa Sul-Sudeste - semifinal (jogo de ida)
Data e hora: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)
Remo
Jogo: Remo x Athletico-PR
Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)
Data e hora: 24 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)