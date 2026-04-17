Apostas

Chapecoense x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Foto: Vítor Silva/Botafogo
Foto: Vítor Silva/Botafogo
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 17/04/2026 às 20:00

Neste sábado, o Botafogo visita a Chapecoense na Arena Condá pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília).

Onde assistir Chapecoense x Botafogo

O jogo terá transmissão do Premiere.

Como chegam as equipes

Na última rodada, a Chapecoense perdeu por 2 a 0 para o Athletico-PR, somando oito pontos e ficando na 19ª colocação. O Botafogo, por outro lado, empatou com o Coritiba por 2 a 2, ficando com 13 pontos na 11ª posição na tabela da competição.

Prováveis escalações

Chapecoense

Rafael; Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Bruno Pacheco; Camilo, João Vitor; Ênio, Meritão, Ítalo; Yannick Bolasie.
Técnico: Fábio Matias

Botafogo

Raul; Vitinho, Bastos, Barboza, Alex Telles; Medina, Danilo; Santi Rodríguez, Álvaro Montoro, Jordan Barrera; Arthur Cabral.
Técnico: Franclim Carvalho

Arbitragem

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
  • Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Ficha técnica

Confronto: Chapecoense x Botafogo
Competição: Campeonato Brasileiro - 12ª rodada
Data e horário: sábado, 18 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena Condá
Transmissão: Premiere.

Conteúdo Patrocinado