Chapecoense x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Neste sábado, o Botafogo visita a Chapecoense na Arena Condá pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília).
Onde assistir Chapecoense x Botafogo
O jogo terá transmissão do Premiere.
Como chegam as equipes
Na última rodada, a Chapecoense perdeu por 2 a 0 para o Athletico-PR, somando oito pontos e ficando na 19ª colocação. O Botafogo, por outro lado, empatou com o Coritiba por 2 a 2, ficando com 13 pontos na 11ª posição na tabela da competição.
Prováveis escalações
Chapecoense
Rafael; Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Bruno Pacheco; Camilo, João Vitor; Ênio, Meritão, Ítalo; Yannick Bolasie.
Técnico: Fábio Matias
Botafogo
Raul; Vitinho, Bastos, Barboza, Alex Telles; Medina, Danilo; Santi Rodríguez, Álvaro Montoro, Jordan Barrera; Arthur Cabral.
Técnico: Franclim Carvalho
Arbitragem
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
- Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Ficha técnica
Confronto: Chapecoense x Botafogo
Competição: Campeonato Brasileiro - 12ª rodada
Data e horário: sábado, 18 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena Condá
Transmissão: Premiere.