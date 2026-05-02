Chapecoense x Bragantino: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Brasileiro

Chapecoense e Red Bull Bragantino se enfrentam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC).
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view).
Como chegam as equipes
A Chapecoense venceu apenas uma partida nesta edição de Campeonato Brasileiro, contra o Santos, na primeira rodada, por 4 a 2. Atualmente, a equipe de Chapecó é a lanterna da competição, com oito pontos.
Do outro lado, o Red Bull Bragantino vem de duas rodadas sem vitória e é o nono colocado no torneio nacional, com 17 pontos conquistados.
Prováveis escalações
Chapecoense
Léo Vieira; Marcos Vinicius, Rafael Thyere, Victor Caetano e Bruno Pacheco; Higor Meritão, Camilo e Jean Carlos; Everton; Marcinho e Walter Clar.
Técnico: Fábio Matías.
Bragantino
Cleiton; José Hurtado, Alix, Pedro Henrique e Cauê; Gabriel, Matheus Fernandes, Henry Mosquera e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha e Isidro Pitta.
Técnico: Vagner Mancini.
Arbitragem
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Ficha técnica
Confronto: Chapecoense x Red Bull Bragantino
Competição: Campeonato Brasileiro - 14ª rodada
Data e horário: Domingo, 3 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)