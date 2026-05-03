RB Bragantino vence de virada e afunda a Chapecoense na lanterna do Brasileirão

O RB Bragantino conquistou uma vitória importante fora de casa na noite deste domingo. Na Arena Condá, em Chapecó, o Massa Bruta saiu atrás, mas virou e bateu a Chapecoense por 2 a 1, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe catarinense chegou à marca de 12 jogos sem vencer no torneio.
Situação da tabela
Com 20 pontos, o Bragantino sobe para a sétima colocação. A Chapecoense, por sua vez, aparece na lanterna, com apenas oito pontos.
Resumo do jogo
🟢 CHAPECOENSE 1 x 2 RB BRAGANTINO 🔴
Competição: Campeonato Brasileiro - 14ª Rodada.
Local: Arena Condá, em Chapecó (SC).
Data: 03 de maio de 2026 (domingo).
Horário: 18h30 (de Brasília).
Cartões amarelos: Ênio, B. Leonardo (Chapecoense); Cauê Nascimento, E. Ramires (RB Bragantino).
Cartões vermelhos: Não tiveram cartões vermelhos.
Arbitragem
- Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
- Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
- VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Virada Massa Bruta pelo @Brasileirao!
Com gols de Gabriel e Lucas Barbosa, o Red Bull Bragantino vence a Chapecoense por 2 a 1 na Arena Condá e chega aos 20 pontos, subindo mais duas posições na classificação do Campeonato Brasileiro.
Gols
- Yannick Bolasie, aos 23 minutos do 1ºT (Chapecoense)
- Gabriel Girotto, aos 41 minutos do 1ºT (RB Bragantino)
- Lucas Barbosa, aos 28 minutos do 2ºT (RB Bragantino)
🟢 Chapecoense
Anderson; R. Thyere (João Paulo), B. Leonardo, V. Caetano (G. Augusto); Everton (M. Vinícius), J. Vitor (J. Carlos), Camilo e B. Pacheco; Ênio, Marcinho (Italo) e Y. Bolasie.
Técnico: Fábio Matias.
🔴 RB Bragantino
T. Volpi; P. Henrique, A. Vinícius, G. Marques e Cauê Nascimento (Breno de Moraes); G. Girotto, I. Sosa (G. Neves) e L. Barbosa; J. Herrera (E. Ramires), E. Sasha (Fernando) e I. Pitta.
Técnico: Vagner Mancini.
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
Aos 23 minutos, a Chapecoense abriu o placar com Yannick Bolasie. Bruno Pacheco recebeu cruzamento e ajeitou de cabeça para o atacante congolês, que finalizou para o fundo da rede.
Aos 30 minutos, Cauê Nascimento, do RB Bragantino, chegou a ser expulso, mas o VAR acionou o árbitro Paulo Cesar Zanovelli para a revisão do lance, e o cartão vermelho foi convertido em amarelo.
Passado o susto, o Massa Bruta empatou ainda na primeira etapa, aos 41 minutos. Gabriel Girotto cabeceou na entrada da área, a bola passou por todos os jogadores e o goleiro Anderson não conseguiu intervir, vendo a bola morrer no fundo do gol.
Na segunda etapa, o RB Bragantino chegou à virada aos 28 minutos. Lucas Barbosa avançou em meio a três defensores da Chapecoense, levou vantagem na jogada e, próximo da marca do pênalti, finalizou no ângulo para decretar a vitória.
Próximas partidas
Chapecoense
- Jogo: Mirassol x Chapecoense
- Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo) | 18h30 (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada
- Local: Campos Maia, em Mirassol (SP)
RB Bragantino
- Jogo: Blooming x RB Bragantino
- Data e horário: 07 de maio de 2026 (quinta-feira) | 21h30 (de Brasília)
- Competição: Copa Sul-Americana - 4ª rodada (Grupo H)
- Local: Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra (BOL)