RB Bragantino vence de virada e afunda a Chapecoense na lanterna do Brasileirão

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 03/05/2026 às 20:55

O RB Bragantino conquistou uma vitória importante fora de casa na noite deste domingo. Na Arena Condá, em Chapecó, o Massa Bruta saiu atrás, mas virou e bateu a Chapecoense por 2 a 1, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe catarinense chegou à marca de 12 jogos sem vencer no torneio.

Situação da tabela

Com 20 pontos, o Bragantino sobe para a sétima colocação. A Chapecoense, por sua vez, aparece na lanterna, com apenas oito pontos.

📋 Resumo do jogo

🟢 CHAPECOENSE 1 x 2 RB BRAGANTINO 🔴

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro - 14ª Rodada.
🏟️ Local: Arena Condá, em Chapecó (SC).
📅 Data: 03 de maio de 2026 (domingo).
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília).
🟨 Cartões amarelos: Ênio, B. Leonardo (Chapecoense); Cauê Nascimento, E. Ramires (RB Bragantino).
🟥 Cartões vermelhos:  Não tiveram cartões vermelhos.

Arbitragem

  • Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
  • Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
  • VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Gols

  • Yannick Bolasie, aos 23 minutos do 1ºT (Chapecoense)
  • Gabriel Girotto, aos 41 minutos do 1ºT (RB Bragantino)
  • Lucas Barbosa, aos 28 minutos do 2ºT (RB Bragantino)

🟢 Chapecoense

Anderson; R. Thyere (João Paulo), B. Leonardo, V. Caetano (G. Augusto); Everton (M. Vinícius), J. Vitor (J. Carlos), Camilo e B. Pacheco; Ênio, Marcinho (Italo) e Y. Bolasie.
Técnico: Fábio Matias.

🔴 RB Bragantino

T. Volpi; P. Henrique, A. Vinícius, G. Marques e Cauê Nascimento (Breno de Moraes); G. Girotto, I. Sosa (G. Neves) e L. Barbosa; J. Herrera (E. Ramires), E. Sasha (Fernando) e I. Pitta.
Técnico: Vagner Mancini.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

Aos 23 minutos, a Chapecoense abriu o placar com Yannick Bolasie. Bruno Pacheco recebeu cruzamento e ajeitou de cabeça para o atacante congolês, que finalizou para o fundo da rede.

Aos 30 minutos, Cauê Nascimento, do RB Bragantino, chegou a ser expulso, mas o VAR acionou o árbitro Paulo Cesar Zanovelli para a revisão do lance, e o cartão vermelho foi convertido em amarelo.

Passado o susto, o Massa Bruta empatou ainda na primeira etapa, aos 41 minutos. Gabriel Girotto cabeceou na entrada da área, a bola passou por todos os jogadores e o goleiro Anderson não conseguiu intervir, vendo a bola morrer no fundo do gol.

Na segunda etapa, o RB Bragantino chegou à virada aos 28 minutos. Lucas Barbosa avançou em meio a três defensores da Chapecoense, levou vantagem na jogada e, próximo da marca do pênalti, finalizou no ângulo para decretar a vitória.

Próximas partidas

Chapecoense

  • Jogo: Mirassol x Chapecoense
  • Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo) | 18h30 (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada
  • Local: Campos Maia, em Mirassol (SP)

RB Bragantino

  • Jogo: Blooming x RB Bragantino
  • Data e horário: 07 de maio de 2026 (quinta-feira) | 21h30 (de Brasília)
  • Competição: Copa Sul-Americana - 4ª rodada (Grupo H)
  • Local: Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra (BOL)

