Ceará depende de empate para colocar Cruzeiro na Série B do Brasileirão

Depois da angústia pela derrota contra o Corinthians, o Ceará volta a depender das próprias forças para continuar na elite do futebol brasileiro. A equipe de Fortaleza foi beneficiada pela derrota do Cruzeiro diante do Grêmio nesta quinta-feira. O Vovô precisa de apenas um ponto na última rodada.

Nunca rebaixado no Brasileirão, o Cruzeiro está em situação desesperadora, com dois pontos a menos do que os cearenses. O problema é que a Raposa não pode ficar empatado em pontos com o rival porque perde no principal critério de desempate, o número de vitórias – são 7 dos mineiros contra 10 do Ceará.

No domingo, o Cruzeiro entra em campo no Mineirão para enfrentar o poderoso Palmeiras, que ainda tem uma motivação na competição na briga pelo vice-campeonato com o Santos. Já o Ceará enfrenta o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.