CBF reúne clubes e federações para discutir criação de liga única do Brasil

Nesta segunda-feira, foi dado mais um passo para a criação da Liga do Futebol no Brasil. A CBF promoveu, em um hotel no Rio de Janeiro, uma reunião com representantes dos clubes que integram as séries A e B do Campeonato Brasileiro e das Federações Estaduais para um debate sobre o tema.

“Hoje foi um dia histórico para o futebol brasileiro. Pela primeira vez, as Séries A e B se reuniram com a CBF para discutir um tema que vai definir o nosso futuro: a criação de uma liga única. Este é um momento que exige responsabilidade, visão e, principalmente, união. A formação de uma liga única tem um objetivo muito claro: valorizar o futebol brasileiro”, disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

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A entidade apresentou estudos feitos desde o início da atual gestão para mostrar o potencial do futebol brasileiro, que tem a primeira divisão avaliada como a sexta mais valiosa do mundo.

A análise foi feita a partir de uma imersão nos modelos das ligas e federações de Inglaterra, Alemanha e Espanha. Ao comparar a estrutura do Brasileirão com a destes campeonatos, referências para o futebol mundial, foram detectadas necessidades de melhorias no calendário, tempo de jogo, estádios, transmissões, comunicação e redes sociais, marketing, êxodo de jovens talentos, governança do regulamento e situação financeira dos clubes.

Antes de iniciar este processo de melhorias, a CBF se colocou como mediadora da discussão por liga única no Brasil, que a entidade avalia como necessária para a evolução do futebol nacional.

“Nada do que desejamos para o futebol brasileiro será possível sem união. Não haverá avanço sem união. E união exige maturidade, diálogo e concessões de todos os lados. A liga precisa ser dos clubes. ”, declarou Gustavo Dias, vice-presidente da CBF.