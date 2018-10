CBF muda data e horário de jogos de São Paulo e Palmeiras na 32ª rodada

Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou datas e horários de três partidas da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A justificativa da entidade é ajuste de tabela, para todos os casos.

O clássico carioca entre Fluminense x Vasco, estava marcado para o dia 3 de novembro, um sábado. A data não sofreu alteração, porém, o horário original era 19h00 (horário de Brasília). Agora, a partida será às 17h00 (horário de Brasília).

Um clássico com data alterada foi entre Palmeiras x Santos. O Verdão, receberia o Peixe no dia 4 de novembro, domingo. Agora, o duelo será no sábado, um dia antes. O horário é o mesmo: 19h00 (horário de Brasília).

Por fim, São Paulo x Flamengo, no Morumbi, foi adiado. De 3 de novembro, o jogo foi para 4 de novembro às 17h00 (horário de Brasília).

