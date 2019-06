CBF detalha dias e horários das próximas rodadas; Choque-Rei será no sábado

Nesta sexta-feira, a CBF divulgou em seu site os detalhes dos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. As datas e horários da 10ª a 15ª rodada da competição já podem ser consultadas. O destaque ficou para o clássico entre São Paulo e Palmeiras, que será disputado no Morumbi, e que acontecerá em um sábado, dia 13 de julho, às 19h.

Na mesma 10ª rodada, o Santos visita o Bahia também no sábado, às 19h, enquanto o Corinthians recebe o CSA, do domingo, às 16h.

Confira as datas e horários da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

Grêmio x Vasco – Sábado (13/07), às 17h

São Paulo x Palmeiras – Sábado (13/07), às 19h

Bahia x Santos – Sábado (13/07), às 19h

Fortaleza x Avaí – Sábado (13/07), às 21h

Flamengo x Goiás – Domingo (14/07), às 11h

Cruzeiro x Botafogo – Domingo (14/07), às 17h

Corinthians x CSA – Domingo (14/07), às 17h

Athletico Paranaense x Internacional – Domingo (14/07), às 17h

Chapecoense x Atlético-MG – Domingo (14/07), às 19h

Fluminense x Ceará – Segunda-feira (15/07), às 20h