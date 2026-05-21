CBF define árbitro para Flamengo x Palmeiras no Maracanã pelo Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o árbitro principal para o importante confronto entre Flamengo e Palmeiras, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O responsável por comandar a partida será Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. O duelo acontece neste sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã.

O restante da equipe de arbitragem, incluindo auxiliares e árbitro de vídeo (VAR), ainda não foi divulgado pela CBF.

O confronto coloca frente a frente os dois primeiros colocados da competição nacional. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 35 pontos, enquanto o Flamengo aparece na vice-liderança, com 31 e um jogo a menos em relação ao adversário paulista.

Esta será a primeira vez que Davi Lacerda apitará um clássico entre Flamengo e Palmeiras. Em 2026, o árbitro já trabalhou em partidas das duas equipes pelo Campeonato Brasileiro. Ele esteve na vitória do Flamengo sobre o Grêmio e também no triunfo do Palmeiras diante do Internacional.

RIVALIDADE QUE DECIDE O TOPO. 🔥 Nos últimos 10 anos, Palmeiras e Flamengo dominaram o Brasileirão.

Agora, a próxima rodada ganha mais um capítulo dessa história. 👀 Qual o seu palpite? pic.twitter.com/z8Bqnd3D8m — Brasileirão Betano (@Brasileirao) May 20, 2026

As equipes chegam ao confronto vivendo momentos distintos na temporada. O Palmeiras atravessa uma fase de oscilação, com três empates consecutivos no Brasileirão e derrota para o Cerro Porteño, pela Libertadores, resultado que custou a liderança do Grupo F ao time comandado por Abel Ferreira.

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Já o Flamengo garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores, mas sofreu eliminação precoce para o Vitória na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro soma uma vitória e dois empates nas últimas três rodadas.