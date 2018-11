CBF confirma Rafael Traci como árbitro para Vasco e Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol oficializou nesta quinta-feira os árbitros responsáveis para apitar as partidas da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos principais jogos do final de semana, a o duelo entre Vasco e Palmeiras, que pode garantir o título ao Verdão, será comandado por Rafael Traci, do Paraná.

Auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta, o apitador de 37 anos já realizou três jogos do Verdão nesta edição de Brasileirão. O primeiro deles foi a vitória sobre o Bahia por 3 a 0 no Allianz Parque, depois foi responsável pelo apito no triunfo do Verdão sobre o Grêmio por 2 a 0 no primeiro turno e por fim ele foi o árbitro do empate contra o Flamengo por 1 a 1, no Rio de Janeiro. Do Vasco ele ainda não foi o juiz de nenhuma partida nesta competição, porém apitou o duelo do cruzmaltino contra o Bahia pela Copa do Brasil deste ano, quando os cariocas venceram por 2 a 0.

Outro confronto importante da rodada será o encontro entre Cruzeiro e Flamengo, no estádio do Mineirão. Para este duelo o árbitro sorteado foi o gaúcho Jean Pierre Lima. O apitador de 39 ano já realizou duas partidas do Rubro Negro nesta edição do torneio: a vitória sobre o Bahia no primeiro turno e o empate por 1 a 1 contra o América Mineiro na 21ª rodada. Jean ainda apitou duas partidas da Raposa neste Brasileirão, sendo duas vitórias, sobre o Atlético-PR e o Corinthians.

Os confrontos deste domingo podem confirmar o título do Campeonato Brasileiro ao Palmeiras. Para isso, basta o Verdão vencer o seu confronto diante do Vasco, em São Januário. Mesmo que isso não aconteça, ainda existe a chance dos palmeirenses comemorarem, caso o Flamengo não bata o Cruzeiro no Mineirão.