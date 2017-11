Cássio despista sobre mudanças no Corinthians: “Tática é com o Carille”

Após série de resultados ruins, que fizeram com a vantagem do Corinthians na liderança diminuísse, estando atualmente em cinco pontos para o Palmeiras, o técnico Fábio Carille parece convencido de que deve mudar o time.

Nos últimos treinos, ele testou duas alterações no meio-campo, com as saídas de Jadson e Maycon, para as entradas de Camacho e Clayson. A expectativa, portanto, é de que a equipe tenha novidades para o confronto direto contra o Verdão, no domingo, às 17 horas (de Brasília), em Itaquera.

Perguntado sobre o que acha das mudanças, o goleiro Cássio preferiu deixar todas as decisões relacionadas a isso com o treinador corintiano. “Falar sobre tática é com o Carille, a gente sabe na hora do jogo mesmo. A gente tem um jeito de jogar definido”, limitou-se a dizer.

Apesar de não opinar sobre a validade de trocar titulares ou não, o camisa 12 analisou o que muda na equipe, por exemplo, se a troca de Jadson por Clayson realmente for efetuada.

“Sobre o Clayson, é um jogador de velocidade, mais mobilidade, que vai para cima da defesa. Saindo o Jadson, a gente perde a bola parada, a bola enfiada para colocar o companheiro na cara do gol. São jogadores de características diferentes”, analisou.

Se escalar o time como vem fazendo nos treinos, Carille deve iniciar com Cássio; Fagner (Léo Príncipe), Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Camacho; Rodriguinho, Romero e Clayson; Jô.

*Especial para a Gazeta Esportiva