Carlinhos inova no cabelo após disputar Derby no sub-20

O centroavante Carlinhos foi uma das atrações do treino do Corinthians na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, em preparação para a partida contra o Vitória, sábado, em Itaquera. Não pelos gols ou pelo bom desempenho na partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista sub-20, no último sábado, mas pelo corte de cabelo apresentado, que lhe rendeu muitas brincadeiras dos companheiros de elenco profissional.

O desenho foi idealizado na folga do jogador, no último domingo, e bastante criticado pelo restante dos atletas. Com uma espécie de louro desenhado na cabeça, adereço típico dos imperadores romanos, ele arrancou algumas risadas durante a atividade de 1h30 comandada pelo técnico Fábio Carille.

“Cada um tem sua onda, sua vibe aí, a gente respeita, mas não curtimos, não (risos). Deixa ele, mas não dá, não. Nunca faria”, comentou o volante Maycon, companheiro de Carlinhos nas divisões inferiores, sem esconder as risadas ao finalizar sua entrevista avaliando o penteado do atacante.

Assim como o zagueiro Léo Santos, que também participou da vitória por 1 a 0 sobre o arquirrival no duelo válido pelo Estadual da categoria, Carlinhos voltou a trabalhar com o resto do elenco apenas nesta terça, já que realizou apenas um treinamento regenerativo na reapresentação, segunda-feira.