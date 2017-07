Carille protesta por gol mal anulado de Jô: “Foi uma vergonha”

O técnico Fábio Carille, que dificilmente fala de arbitragem após os jogos do Corinthians, não se aguentou ao ver, ainda no intervalo do empate por 1 a 1 com o Flamengo, que Jô estava mais de 3m em condição legal no lance anulado pela arbitragem. Inconformado com a marcação do auxiliar Pablo Almeida Costa, o treinador disse que não conseguiria ignorar a importância do evento no resultado final.

“A respeito do gol, não gosto de falar muito de arbitragem, mas tem erros e tem erros. Não pode acontecer. Fiz questão de ver no intervalo”, começou o comandante corintiano, evitando um discurso que ganhou força recentemente, pedindo a implantação da tecnologia de vídeo na arbitragem.

“Tem que preocupar com tecnologia, não, tem que preparar melhor esses profissionais. Tecnologia vai deixar o jogo chato, só pode aquela que mostra a linha do gol. Um erro desse jeito num jogo desse tamanho não dá. É uma vergonha”, protestou o treinador, analisando ainda o que poderia acontecer caso tivesse uma vantagem maior no placar.

“Se fazemos 2 a 0 num jogo como esse, muda o jogo. 1 a 0, os caras martelando… gols mudam a história do jogo. Por isso é importante que se ressalte esse lance”, avaliou Carille, sem esconder sua decepção com a pressão sofrida pelo Timão dentro de Itaquera na etapa final.

“A gente passou a dar muito a bola para o Flamengo, que tem muita qualidade, deixamos de triangular na frente. Não fizemos o que a gente treina todo dia para fazer. Flamengo com jogadores de muita qualidade, todos, Arão entrou, conhecemos bem aqui, bom passe, boa jogada. Faltou reter a bola, trocar passes”, observou, sem deixar de celebrar o ponto conquistado.

“Esse campeonato a gente tem que somar pontos, ainda mais com a vantagem que a gente tem, contra os concorrentes diretos. Erramos muito passe no segundo tempo, Flamengo cresceu, tivemos muita dificuldade para sair jogando de trás e o Flamengo jogou praticamente no nosso campo”, concluiu.

