Carille poupa titulares e relaciona 23 jogadores para encarar o Fla

O Corinthians sagrou-se campeão do Brasileirão na última quarta-feira, e volta a campo neste domingo, contra o Flamengo, na Ilha do Urubu. Para o duelo da “ressaca” do título, o técnico Fábio Carille poupou quatro jogadores, e relacionou 23 atletas.

Os titulares Rodriguinho e Guilherme Arana não foram relacionados por Carille e ganham mais uns dias longe dos gramados, assim como Jadson. O camisa 10 foi titular em boa parte da campanha corintiana, mas tornou-se reserva nas últimas partidas. O meia entrou no segundo tempo da vitória pro 3 a 1 sobre o Fluminense, que rendeu ao Timão seu sétimo título do Brasileirão.

Outro jogador que não será titular é o lateral direito Fagner, apesar de ter sido relacionado. Carille deve optar pela entrada dos jovens Marciel na lateral esquerda e Léo Príncipe na direita.

Já o “talismã corintiano” Clayson está suspenso, e não estará em campo na partida deste domingo, na Ilha do Urubu. Em seu lugar, Carille deve promover o retorno de Marquinhos Gabriel, que estava lesionado e foi liberado pelo departamento médico.

No lugar do poupado Rodriguinho, Carille deve fazer uma das principais mudanças da equipe. O comandante treinou com Camacho adiantado, atuando como armador, e Fellipe Bastos ao lado de Gabriel como volante.

O campeão Corinthians deve entrar em campo com: Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pablo e Marciel; Gabriel, Fellipe Bastos, Camacho, Marquinhos Gabriel e Romero; Jô.

Confira a lista de jogadores relacionados por Carille:

Goleiros: Cássio, Caíque

Laterais: Léo Príncipe, Fagner, Moisés e Marciel

Zagueiros: Pablo, Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos

Volantes: Gabriel, Maycon, Fellipe Bastos e Paulo Roberto

Meias: Camacho, Giovanni Augusto, Danilo, Marquinhos Gabriel, Pedrinho e Rodrigo Figueiredo

Atacantes: Jô, Kazim e Romero