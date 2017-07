Carille perde Marquinhos e tem duas dúvidas para encarar o Flu

O técnico Fábio Carille não poderá contar com o meia Marquinhos Gabriel na partida contra o Fluminense, neste domingo, no estádio do Maracanã, e pode ter mais dois desfalques para montar a sua equipe no embate válido pela 16 ª rodada do Campeonato Brasileiro. O armador, única ausência certa, conseguiu incomodar o treinador pela forma como ficou suspenso para a partida após o empate por 0 a 0 com o Avaí.

“É uma coisa que eu peço (não reclamar com a arbitragem)”, disse Carille, que viu o camisa 1 ser advertido já na parte final da partida, quando o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou uma falta dele ao disputar jogada pelo alto com o lateral Leandro Silva. Insatisfeito pelo cartão, o comandante apontou a conduta adotada pelo juiz como um dos motivos para a suspensão.

“A juizada irrita demais, não sabemos qual é a linha da arbitragem. Mas repito que não gosto da postura dos nossos atletas”, avaliou o corintiano, que ainda viu o paraguaio Ángel Romero receber amarelo pelo mesmo motivo ao protestar contra uma falta marcada por Sampaio.

Além de Marquinhos, porém, Carille espera resultados de exames até esta sexta-feira para saber se poderá contar com o zagueiro Pablo e o meia Jadson, que deixaram o gramado da Ressacada ainda nos primeiros minutos de bola rolando.

O zagueiro sentiu logo em sua primeira corrida a contratura muscular na coxa direita que o tirou da partida contra o Atlético-PR, no último final de semana. Substituído por Pedro Henrique mais uma vez, ele passará por uma avaliação médica a fim de evitar situações como a vivida na quarta.

Jadson, por sua vez, sofreu uma forte pancada na região do tórax em disputa com o zagueiro Betão, precisando ir de ambulância ao hospital para saber da gravidade da lesão. Caso ele não possa atuar, Carille terá de escolher uma opção entre Clayson, Pedrinho e Giovanni Augusto.

“Tenho Clayson, Pedrinho, não lamento jogadores que ficam fora”, assegurou o treinador, que desembarca com o restante do elenco no início da tarde desta quinta-feira e, até encarar o Flu, terá três dias de trabalho para definir a sua equipe.