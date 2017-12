Carille pede manutenção do elenco campeão, mas admite: “É difícil”

O técnico Fábio Carille foi premiado na manhã desta segunda-feira como melhor técnico do Campeonato Brasileiro, na Bola de Prata, em São Paulo, mas não teve muito tempo para comemorações. Questionado diversas vezes sobre a manutenção do elenco para o ano que vem, o treinador disse não querer perder mais nenhum titular além de Pablo e Arana, mas admitiu que será difícil a missão de segurar os campeões para 2018.

“Estamos conversando para que não saia mais ninguém, mas sabemos que é difícil, não dá para cravar que não vai sair mais ninguém”, comentou o treinador, que já admitiu recentemente que não poderá fazer algumas mudanças táticas pelas saída de dois nomes da sua linha defensiva.

“Os jogadores têm o sonho de jogar em outro lugar. Sei que a diretoria vai fazer de tudo para não sair mais ninguém, assim como foi no meio do ano, quando conseguiram segurar alguns jogadores que tiveram propostas”, avaliou o comandante, negando qualquer pessimismo na sua fala.

“A ideia é ser verdadeiro sempre. É natural se aparecer algo pro Jô, pelo campeonato que fez. Não é para se assustar, temos que buscar soluções. Dificilmente vocês vão me ver lamentando as saídas”, continuou Carille, sem esconder um pouco da felicidade antes da possível “tormenta” do ano que vem.

“Ano maravilhoso, não imaginava chegar com o título no fim, sendo considerado o melhor técnico do campeonato, mas tinha certeza que seria uma equipe muito organizada. A consequência disso foram dois títulos importantes na história do Corinthians”, concluiu o treinador.