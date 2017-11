Carille descarta fazer “vestibular” para reservas nos jogos finais

Campeão desde a 35ª rodada e com um elenco desgastado pela longa temporada de 2017, composta por 68 jogos até o momento, o técnico Fábio Carille tinha boas chances de utilizar os últimos jogos do Brasileiro para dar rodagem a atletas que pouco atuaram durante o ano. Para o treinador, porém, não há como avaliar os jogadores pelo desempenho diante do Atlético-MG, neste domingo, e do Sport, no dia 3 de dezembro.

“Dificilmente esses dois jogos vão mudar alguma coisa em relação ao que aconteceu no ano todo”, comentou o treinador, que testou Léo Príncipe, Marciel e Fellipe Bastos na derrota por 3 a 0 contra o Flamengo, além de dar uma chance a Camacho de atuar mais adiantado, como um armador.

Depois de reconhecer o equívoco e ter poucas boas notícias com a experiência, Carille parece ter em mente que os meses de treinamento podem ser mais úteis do que possíveis 90 minutos de bola rolando. Principalmente por já ter sido campeão, mandando a campo um time que não tem motivação próxima da demonstrada na temporada.

“É muito ruim, neste momento, colocar os jogadores nesse momento. Não entra em campo numa igualdade. Sei que, por mais que a gente peça concentração, o cara já está pensando em viagem, concentração. Dificilmente vai mudar algo”, observou o comandante corintiano.

Para encarar os mineiros, a ideia é que todos os titulares da campanha estejam presentes no embate. Frente aos pernambucanos, no entanto, é provável que muitos nem viagem para Recife, abrindo espaço aos suplentes. Um bom desempenho, contudo, não assegura vaga no grupo de 2018.

“Para tirar jogador, tem que chegar. Para tirar, por nossa vontade, não pode sair ninguém. Se não sair nem um jogador que já tem na função aqui, por que que o jogador vai vir?”, concluiu.