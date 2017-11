Carille confirma chance a Kazim e pede concentração no Avaí

Confira este e outros vídeos em

O Corinthians já sabe que não poderá contar com o centroavante Jô na partida deste sábado, contra o Avaí, às 19h (de Brasília), no estádio de Itaquera, e preferiu adiantar que o turco Kazim será o substituto do camisa 7, artilheiro da equipe na competição. Com o camisa 18 confirmado, ele espera que a equipe consiga ter uma boa intensidade em campo contra os catarinenses mesmo com o cansaço da vitória sobre o Atlético-PR.

“Kazim inicia o jogo no sábado, espero que a gente consiga fazer uma boa preparação e que ele faça um grande jogo no final de semana”, apontou o treinador, que acionou o europeu como titular em duas oportunidades na competição, na derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO e no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, ambas em ausências de Jô.

Substituto imediato do artilheiro corintiano, Kazim ainda busca o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro, Com dois tentos anotados na temporada, ele não balança a rede desde o dia 18 de fevereiro, quando deixou sua marca na vitória por 1 a 0 sobre o Audax, na fase inicial do Campeonato Paulista.

A nova oportunidade surgiu por causa da suspensão de Jô no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que aplicou, também na quarta, pena de um jogo ao avaliar um ato hostil do atleta na derrota por 1 a 0 contra a Ponte Preta. Na ocasião, já nos acréscimos, Jô acertou um chute no zagueiro Rodrigo, da Macaca.

“Ficamos chateados, não entendemos o que quem julga faz, tem coisas piores que ficam para trás. Sei da importância do Jô, mas, já que eu não tenho ele, não fico lamentando. Vamos ter o Jô talvez em quatro jogos. Já é uma outra questão. Vamos passar tudo certinho para que o Kazim faça um ótimo jogo no sábado”, assegurou Carille, que, por outro lado, volta a contar com o volante Gabriel e ganha a opção de Jadson para o meio-campo.

Com 65 pontos conquistados até o momento no Campeonato Brasileiro, o clube do Parque São Jorge tem oito de vantagem sobre o Grêmio, que retomou a segunda colocação. Dessa forma, caso consiga três vitórias nos últimos cinco jogos a equipe vai ser coroada campeã brasileira.