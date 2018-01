Carille coloca Romão entre os titulares para encarar o Rangers

O técnico Fábio Carille promoveu uma mudança na sua equipe titular para a partida deste sábado, contra o Rangers-ESC, às 16h (de Brasília), em Orlando, no Estados Unidos, pela segunda e última rodada da equipe na Copa Flórida. Preocupado em dar ritmo a Guilherme Romão, ele colocou o lateral esquerdo no lugar de Juninho Capixaba no treino desta sexta-feira.

A decisão foi motivada pela impossibilidade de Carille utilizar Capixaba na estreia do Campeonato Paulista, marcada para a próxima quarta-feira, contra a Ponte Preta, no estádio do Pacaembu. Não registrado a tempo na Federação Paulista de Futebol (FPF), o atleta que disputou o último Brasileiro pelo Bahia terá de esperar a segunda rodada do torneio, contra o São Caetano, para estrear oficialmente pelo Timão.

Dessa forma, a equipe para encarar os escoceses e, de quebra, provavelmente para enfrentar a Macaca, terá Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Gabriel, Romero, Jadson, Rodriguinho e Clayson; Kazim. A expectativa é que a maioria atue por 60 minutos, mas alguns nomes devem, assim como aconteceu frente ao PSV, sair no intervalo.

A promessa do treinador, por sinal, é que jogadores que não atuaram diante dos holandeses terão alguns minutos para mostrar o seu futebol. O meia Pedrinho, que atuou aberto pela direita, e o atacante Lucca, que atuou centralizado, são dois nomes que certamente jogarão 45 minutos. Mantuan, Moisés, Jean, Renê Júnior, Danilo, Rodrigo Figueiredo e Carlinhos também esperam por uma chance.

Preocupado em não desgastar excessivamente os seus jogadores, Carille optou por um rápido aquecimento e o já conhecido trabalho de posicionamento sem adversário. A adaptação de Romão à linha de quatro defensores foi o foco, já que o sistema é considerado peça-chave para o sucesso da equipe. Depois, os titulares ainda disputaram um rápido coletivo com os titulares para fechar o dia.

Com dois pontos conquistados até o momento, um pelo empate e outro pela vitória nos pênaltis sobre o PSV, o Timão tenta o triunfo para assumir a liderança da Copa Flórida. Com oito times na disputa, todos disputarão dois jogos entre si, com adversários escolhidos aleatoriamente, e quem somar mais pontos leva o troféu para casa.