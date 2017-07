Carille celebra primeiro turno, mas avisa: “Tem que confirmar”

O técnico Fábio Carille foi ovacionado na noite desta segunda-feira, no Parque São Jorge, no lançamento do livro “#PrimeiraForça”, do fotógrafo do Corinthians, Daniel Augusto Jr., que celebra a conquista do Campeonato Paulista desta temporada. Um dia depois de conquistar o “título” do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o comandante relembrou o triunfo no Estadual e disse que não deixará o time diminuir o ritmo na metade final da competição.

“É importante chegar a esse título simbólico do primeiro turno, mostra que a gente fez muito bem essa primeira parte do campeonato, mas a gente sabe que tem que confirmar no segundo”, comentou Carille, depois de ficar por cerca de uma hora autografando os exemplares de centenas de corintianos que foram à sede do clube. “Carille, Carille” gritaram algumas crianças, entusiasmadas em conhecer o treinador, que manteve a serenidade mesmo sendo a estrela da noite.

“Fico muito agradecido, grato por tudo isso (recepção da torcida). Esse livro registra toda a nossa caminhada na conquista do Campeonato Paulista, tudo que foi importante. A forma como tratavam a gente, de quarta força, pela imprensa, valoriza ainda mais a conquista”, avaliou o comandante, que vê clara influência da taça estadual na campanha realizada até o momento no Brasileiro.

“Assim que a gente ganhou o Paulista eu me reuni com o Flavio Adauto (diretor de futebol) e o Alessandro (gerente de futebol) e falei: “Se a gente não vender ninguém, o time consegue uma vaga na Libertadores”. A forma como a gente conquistou o título do Estadual, e não tem como dizer que o Paulista não é o mais forte, deu muita força para a gente”, disse ele, confiante na permanência dos seus atletas até o fechamento da janela para a Europa, marcado para o final de agosto.

“Está todo mundo se esforçando, os atletas entendem isso que a gente está passando, assimilaram bem essa ideia e até agora está dando certo. Mas não ganhamos nada ainda, vamos nos concentrar para manter a nossa campanha”, continuou Carille, que ainda desdenhou do afastamento do auxiliar Pablo Almeida da Costa, responsável por anular o gol legal de Jô contra o Flamengo.

“Não muda nada para nós isso aí. O cara vem, erra, eles vão lá e afastam. É sempre isso aí que acontece, mas para nós não muda nada no fim”, concluiu o comandante, que já havia deixado claro a sua irritação na entrevista coletiva concedida após o empate diante dos rubro-negros..