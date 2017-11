Carille barra Jadson e testa duas mudanças na equipe para o Derby

O técnico Fábio Carille promoveu mudanças na equipe titular do Corinthians no treino da manhã desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o primeiro com a presença de todos os atletas disponíveis no gramado desde a derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. De olho no Derby de domingo, às 17h (de Brasília), no estádio de Itaquera, o treinador barrou Jadson e Maycon, dando chances a Clayson e Camacho, respectivamente.

A primeira mudança, já especulada desde a entrevista concedida pelo comandante ainda em Campinas, tirou de campo o camisa 10 corintiano, alvo de críticas da torcida recentemente. Sem conseguir desempenhar o mesmo futebol do começo do torneio, Jadson viu do time reserva o posicionamento de Clayson pelo lado esquerdo, completando a linha de armadores ao lado de Rodriguinho e Romero.

Um pouco mais atrás, Maycon, que vinha com prestígio entre a comissão técnica e dificilmente era substituído nas partidas, deu lugar a Camacho. Bastante utilizado durante a temporada, o meio-campista não havia sido acionado nos últimos três jogos da equipe e aparentava ter perdido espaço. Diante do mau momento do titular, porém, pode ganhar a chance de mostrar seu futebol frente ao arquirrival.

Os testes ainda não asseguram a presença da dupla desde o começo da partida, mas são fortes indícios disso. Quando quer apenas observar uma nova movimentação, Carille normalmente muda o esquema, tirando um volante para a colocação de um meia, ou apenas supre a ausência de um dos integrantes do seu “time ideal”. Dessa vez, no entanto, todos estavam se movimentando no gramado.

Dessa forma, o possível Corinthians para enfrentar o Palmeiras no final de semana tem Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Camacho, Romero, Rodriguinho e Clayson; Jô. Os suplentes, que mostraram bom entrosamento, contaram com Walter; Léo Príncipe, Paulo Roberto, Pedro Henrique e Marciel; Fellipe Bastos, Maycon, Pedrinho, Jadson e Giovanni Augusto; Kazim.

Danilo, apontado como possível trunfo para a reta final, atuou como curinga na atividade em campo reduzido. Léo Santos, Warian, Moisés e Rodrigo Figueiredo fizeram apenas um trabalho à parte. As únicas ausências ficaram por conta do zagueiro Vilson, ainda em processo de prevenção de lesões, e o meia Marquinhos Gabriel, que se recupera de um estiramento muscular na coxa direita.