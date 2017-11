Capitão do hepta, Cássio se declara ao Timão: “É o maior clube do Brasil”

Com 30 anos, Cássio tem um dos currículos mais impressionantes do futebol. Campeão da Libertadores, do Mundial, do Paulistão, e, novamente neste ano, do Campeonato Brasileiro. Desta vez, o goleiro do Corinthians foi o capitão do jogo da taça e responsável por erguer o troféu de heptacampeão.

Jogador do Corinthians desde 2012, Cássio se declarou ao clube paulista. “Corinthians é o maior clube do Brasil. Não tem preço, é o momento mais emocionante da minha carreira”, disse o goleiro no gramado da Arena, em Itaquera, com a taça em mãos. “Confesso que fiquei muito feliz. Uma honra. Qualquer jogador do grupo poderia ter erguido a taça, todos são merecedores. Passou um filme na minha cabeça, que começou na infância, em busca do sonho de ser jogador”, completou o emocionado Cássio.

O jogador, que passou por momentos de contestação com a camisa do Timão, coloca, de vez, seu nome na história do clube. Com pouco mais de cinco anos no Alvinegro, Cássio soma sete títulos, e é um dos maiores vencedores da história do clube: Libertadores (2012), Mundial (2012), Recopa (2013), Paulista (2013 e 2017), Campeonato Brasileiro (2015 e 2017).

Neste Brasileirão, Cássio retomou a posição como titular, depois de perder vaga para Walter no fim da última temporada. Com grandes atuações tanto no Paulistão quanto no Brasileiro, o arqueiro se tornou homem de confiança de Fábio Carille e foi titular durante a campanha vitoriosa do hepta.

“Não imaginava tudo isso nem nos meus melhores sonhos. A gente não pode se acomodar. Ano que vem tem que ser melhor que esse ano. Temos mais um jogo, depois é focar na próxima temporada”, completou o campeão e capitão Cássio.

* Especial para a Gazeta Esportiva