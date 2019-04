Campeonato Brasileiro lança perfil em rede social e causa polêmica com vídeo

O Campeonato Brasileiro estreou nesta terça-feira um perfil no Twitter. Com o objetivo de promover o torneio nacional que tem início no próximo sábado, a primeira publicação da página na rede social rendeu desaprovação de parte dos internautas.

Isso porque, o perfil publicou um vídeo de promoção do campeonato que conta com torcedores vibrando com seus respectivos clubes e em harmonia com torcidas adversárias. O problema é que a peça conta apenas com torcedores de 10 das 20 equipes que disputarão o Brasileiro neste ano. Confira:

Não que eu precise me apresentar, mas… Meus amigos me chamam de #Brasileirão! Eu sou o #CampeonatoDoBrasileiro! 🇧🇷 pic.twitter.com/P2ZHq0XYhS — Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) April 23, 2019

Representantes de Atlético-MG, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, CSA, Flamengo, Grêmio, Internacional, São Paulo e Vasco protagonizaram os vídeos, que não contou com torcedores de Palmeiras, Santos, Athletico-PR, Fortaleza, Goiás, Chapecoense, Fluminense, Botafogo, Avaí e Ceará.

Em resposta, internautas pontuaram a falta de representação das torcidas na peça publicada pelo perfil.

Pouco tempo depois, a mesma página dedicou uma publicação a cada um dos clubes que disputarão o torneio, inclusive os que não apareceram no vídeo.

💚 Surge o Alviverde Imponente! Com sua torcida que canta e vibra, meu atual campeão é nota 10! Chegou o @Palmeiras, é o Verdão! pic.twitter.com/RwU5SWdcGM — Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) April 23, 2019