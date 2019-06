Campeonato Brasileiro de 2020 não terá parada para a Copa América

Diferentemente do Campeonato Brasileiro deste ano, a edição de 2020 da competição não será interrompida para a disputa da Copa América, sediada na Argentina e na Colômbia. Segundo o Globoesporte.com, o torneio continental, realizado entre junho e julho, com sede na Argentina e na Colômbia, não implicará na parada do campeonato nacional.

Ainda de acordo com o portal, o calendário da próxima temporada do futebol brasileiro só ficará pronto no segundo semestre de 2019, mas a situação já é considerada inevitável por dirigentes da CBF. Normalmente, a Copa América não gera paralisação do Brasileirão, exceto quando a competição é disputada no Brasil, caso da edição de 2019.

A Conmebol, por outro lado, manterá a pausa para os torneios continentais. Assim, não haverá partidas da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana durante a disputa do torneio entre seleções.

Desse modo, os jogadores convocados para a Seleção Brasileira desfalcarão seus clubes por pelo menos um mês, período que envolve a preparação e o início da competição. O mesmo ocorreu em 2016, quando os atletas dos clubes brasileiros convocados por Dunga perderam seis rodadas do Brasileirão por conta da Copa América Centenário, nos EUA.

No entanto, algumas mudanças devem ocorrer no calendário de 2020, já que Rogério Caboclo, ao tomar posse como presidente da CBF, prometeu paralisar o campeonato nas datas-Fifa. Para isso acontecer, os estaduais serão reduzidos a 16 datas (atualmente são 18). No ano que vem, haverá cinco datas-Fifa (março, agosto, setembro, outubro e novembro).