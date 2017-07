Campeão do primeiro turno, Timão busca manter regra e quebrar recorde

O Corinthians garantiu, no último domingo, a melhor campanha desta edição do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Após o empate em 1 a 1 diante do Flamengo, o alvinegro viu o Grêmio repetir o mesmo placar diante do Santos, o que significa que o clube paulista já não pode ser mais alcançado neste turno, mesmo com duas rodadas ainda a serem disputadas.

Somando 41 pontos em 17 jogos, o Timão possui oito a mais que o Tricolor Gúcho, restando apenas seis para serem disputados neste turno. Desta forma, o Corinthians assume um posto que pode ser comemorado pela fiel torcida. Das 14 edições com os pontos corridos como fórmula de disputa, apenas três o “campeão” do primeiro turno não levantou a taça.

Cruzeiro (2003, 2013 e 2014), Santos (2004), o próprio Corinthians (2005, 2011 e 2015), São Paulo (2006 e 2007), Fluminense (2010) e Palmeiras (2016) são provas à essa regra. Porém, Grêmio, em 2008, Internacional, em 2009, e Atlético-MG, em 2012 simbolizam a exceção, já que foram ultrapassados por São Paulo, Flamengo e Fluminense, respectivamente.

Além de garantir a conquista simbólica da primeira metade do campeonato, o Corinthians ainda pode quebrar o recorde de maior pontuação em um primeiro turno entre as edições de ponto corrido. As melhores campanhas de clubes no primeiro turno do Campeonato Brasileiro pertencem à dupla mineira, Atlético-MG, em 2012, e Cruzeiro, em 2014, quando ambos finalizaram a 19ª rodada com 43 pontos, dois a mais que o Timão acumula, porém com duas partidas ainda a serem realizadas.