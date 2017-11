Caíque agradece apoio do elenco e revela mensagem de Cássio

O goleiro Caíque França deixou o gramado elogiado pela torcida corintiana presente à vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Avaí, na noite deste sábado, mas não aparentava ter carregado tamanha pressão por segurar uma defesa intacta na partida, decisiva para as pretensões de título do Campeonato Brasileiro. Com o mesmo semblante calmo que apresenta durante os treinos, ele agradeceu os cumprimentos dos companheiros e o incentivo de Cássio, titular da posição.

“Estou trabalhando sério. Pude fazer um grande jogo e estou preparado para quarta-feira, sim. Fico feliz de ter passado essa boa impressão a todos”, disse o jovem de 22 anos, negando que vá perder noites de sono até a partida de quarta-feira, contra o Fluminense, também no estádio de Itaquera.

“A gente fica ansioso, mas tem que descansar. Acho que eu consigo dormir normal”, observou o jogador, que disse ter sido pego de surpresa pelo afastamento do companheiro Matheus Vidotto. “Não teve um acontecimento, fiquei sabendo mais ou menos hoje do que aconteceu, mas não estou por dentro disso”, despistou, assim como a maioria dos envolvidos no caso.

O rosto de Caíque só abriu um sorriso quando ele foi questionado se Cássio, a serviço da Seleção Brasileira, havia feito contato com ele antes da partida. Visto como um dos maiores incentivadores dos jovens no elenco, o camisa 12 fez questão de, diretamente de Londres, passar confiança ao atleta.

“Claro, óbvio, Cássio tem me passado força, me desejou sorte, falou que era só eu ir tranquilo que tudo ia dar certo. É um cara sensacional”, resumiu Caíque, tão confiante que nem precisou agradecer a intervenção de Fagner no último lance da partida, quando Maurinho dominou bola na área e foi travado pelo lateral. “Sinceramente, acho que eu conseguiria abafar aquela bola, não ia ser gol”, assegurou.