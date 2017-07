Briga dentro de São Januário marca fim do clássico

A derrota para o Flamengo, neste sábado, fez a torcida do Vasco entrar em conflito com a Polícia Militar após o fim do clássico. Os torcedores começaram a arremessar objetos no gramado e impediram os rubro-negros de sair de campo.

Para poder dispersar os cruzmaltinos, a Polícia Militar passou a lançar bombas de efeito moral em direção à arquibancada. Os policiais também jogaram spray de pimenta na direção dos torcedores que tentavam invadir o gramado.

A imprensa e os jogadores do Flamengo permaneceram no centro do gramado até a situação se acalmar dentro do estádio, mas sentiram os efeitos do gás de pimenta que ficou no ar. Fora de São Januário, os conflitos entre torcida e PM seguiu, mas já bem menor.

O Vasco deverá ser punido pela confusão neste sábado e pode ficar sem o apoio da torcida nos próximos jogos. O clube será julgado nesta quinta-feira pelo STJD ainda sobre a confusão no confronto contra o Corinthians.