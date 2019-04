Brasileirão começa neste sábado com novidades e hegemonia paulista

A competição mais aguardada do Brasil terá início neste sábado, dia 27 de abril. Em relação ao ano passado, o Campeonato Brasileiro Série A terá algumas novidades e sofrerá uma pausa na 9ª rodada, que tem previsão para o dia 13 de junho, em função da disputa da Copa América.

Nesta temporada, os times paulistas tentam defender uma hegemonia grande na competição nacional. Disputado no sistema de pontos corridos desde 2003, dez troféus ficaram nas mãos de times de São Paulo, sendo que nos últimos quatro anos, Corinthians e Palmeiras venceram duas vezes cada. Além deles, Cruzeiro e São Paulo venceram três vezes cada, Fluminense duas, e Flamengo e Santos uma vez cada.

O atual campeão Palmeiras vem forte para buscar o bicampeonato. O Verdão manteve todo o elenco da última temporada e ainda reforçou o time com grandes nomes como o meia Zé Rafael e os atacantes Ricardo Goulart e Carlos Eduardo. A estreia dos comandados de Felipão será no domingo, contra o Fortaleza de Rogério Ceni, no Allianz Parque.

Campeão Paulista, o Corinthians chega motivado para a disputa. Sob o comando de Carille, o Timão levou o título em 2017 e quer repetir o feito em 2019. O primeiro jogo na competição será contra o Bahia, na Fonte Nova, no domingo.

Sob o comando do argentino Jorge Sampaoli, o Santos chega ao Brasileiro cercado de dúvidas. O time encantou o país com um sistema de jogo ofensivo, com muitos gols, porém sofreu com a irregularidade no início do ano. O Peixe encara o Grêmio, na Arena, no domingo.

Vice-campeão Estadual e após lutar pelo título nacional na última temporada, o São Paulo chega à disputa do torneio com a confiança renovada. Reforçado com a vinda de Alexandre Pato, Vitor Bueno e Tchê Tchê, o Tricolor inicia no Morumbi, contra o Botafogo.

Com grande investimento e contratações de peso como Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta e Rodrigo Caio, o Flamengo chega como forte concorrente ao título. O Fluminense tentará surpreender sob o comando de Fernando Diniz. Depois de trocas no comando técnico e viverem uma forte instabilidade no início do ano, Vasco e Botafogo olham com receio para baixo da tabela.

Com Rogério no comando, o campeão da Série B na última temporada Fortaleza tenta se manter na elite nacional. O vice da Segundona, CSA volta a disputa do Brasileirão após 21 anos e tem o mesmo objetivo do Tricolor do Pici.

A principal novidade para a temporada 2019 será a presença do árbitro de vídeo. Com custos de tecnologia e infraestrutura bancados pela CBF, o VAR irá auxiliar a arbitragem de campo a conduzir o jogo. Os clubes irão contribuir apenas com o pagamento das despesas com o capital humano.

Outra definição foi o limite de 45 atletas inscritos por clubes. Não há limites para jogadores oriundos das categorias de base. Estes atletas, porém, não podem ter mais de 20 anos e tem de ter assinado contrato com o clube até 31 de dezembro de 2018.

Em relação aos horários, todos os jogos noturnos da competição começarão no máximo até às 21h30 (de Brasília). Um requisito para a disputa do Brasileiro deste ano será ter um time de futebol feminino atuando em uma competição nacional ou estadual e o mínimo de 800 lux de iluminação nos estádios.

Campeões Estaduais

Dos vinte clubes que irão disputar o Brasileirão, nove venceram o Estadual e sete foram vice-campeões. Em São Paulo, o Corinthians bateu o São Paulo na grande final e ficou com o título. No Ceará, o Fortaleza venceu o Ceará e conquistou o Estadual. O Athletico-PR formado pela equipe aspirante se sagrou campeão do Paranaense ao triunfar sobre o Toledo. Comandado por Roger Machado, o Bahia derrotou o seu homônimo de Feira de Santana e levantou o caneco do Baiano.

No Estado de Minas Gerais, o Cruzeiro derrotou o principal rival Atlético-MG e levou o troféu. Comandado pelo experiente Geninho, o Avaí venceu a Chapecoense e conquistou o Catarinense. De volta à elite após 31 anos, o CSA levou o Alagoano. O poderoso elenco do Flamengo triunfou sobre o Vasco e conseguiu o Carioca. No Gre–Nal, o time de Renato Gaúcho levou a melhor e ficou com a taça. Após grande início de ano, o Goiás perdeu na final para o Atlético-GO e ficou com o vice Goiano.

Confira todos os confrontos marcados para a primeira rodada do Brasileirão, segundo horário de Brasília:

Sábado

16h – São Paulo x Botafogo

19h – Atlético-MG x Avaí

19h – Chapecoense x Internacional

21h – Flamengo x Cruzeiro

Domingo

11h – Grêmio x Santos

16h – Ceará x CSA

16h – Bahia x Corinthians

16h – Athletico-PR x Vasco

19h – Palmeiras x Fortaleza

19h – Fluminense x Goiás