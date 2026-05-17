Bragantino bate Vitória com gol de Volpi e cola no São Paulo pelo Brasileirão

Neste domingo, com gol do goleiro Tiago Volpi, o Red Bull Bragantino ganhou do Vitória por 2 a 0, no Estádio Municipal Cicero de Souza Marques, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Situação da tabela

Com 23 pontos, um a menos que o São Paulo, o Bragantino subiu para a sexta posição. Já o Vitória, com 19 pontos, aparece no 14º lugar da classificação.

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Resumo do jogo

⚪ BRAGANTINO 2 X 0 VITÓRIA 🔴⚫

Competição: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Municipal Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: H. Mosquera, J. Capixaba, P. Henrique, Sant Anna (RB Bragantino); Jamerson, Z. Vitor (Vitória)

Gols

⚽ Tiago Volpi, aos 41' do 1ºT (Bragantino)

⚽ Lucas Barbosa, aos 55' do 2ºT (Bragantino)

Como foi a partida

Jogando diante de sua torcida, o Bragantino saiu na frente aos 41 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de pênalti, o goleiro Tiago Volpi colocou o time da casa em vantagem no marcador.

Aos 44 minutos do segundo tempo, em nova cobrança de pênalti, o Bragantino teve a chance de ampliar. Mas o goleiro Lucas Arcanjo defendeu a batida de Eduardo Sasha.

O segundo gol do time da casa veio aos 55 da etapa complementar. Em jogada de contra-ataque, Lucas Barbosa recebeu passe de Fernando e completou para o fundo das redes.

⚪ Bragantino

T. Volpi; Sant Anna, P. Henrique, G. Marques e J. Capixaba; G. Neves (E. Ramires), G. Girotto (A. Vinicius) e L. Barbosa; J. Herrera (Fernando), H. Mosquera (E. Sasha) e I. Pitta (Rodriguinho)

Técnico: Vagner Mancini

🔴⚫ Vitória

L. Arcanjo; Edenílson (Claudinho), Caique, Cacá e Jamerson; G. Baralhas, E. Martinez e Z. Vitor (L. Silva); Erick (D. Tarzia), Renê (R. López) e Matheuzinho (F. Santos)

Técnico: Jair Ventura

Próximos jogos

Bragantino

Jogo: River Plate x Bragantino

River Plate x Bragantino Competição : Copa Libertadores - fase de grupos (5ª rodada)

: Copa Libertadores - fase de grupos (5ª rodada) Data e horário : 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estadio Monumental, em Buenos Aires (Argentina)

Vitória