Botafogo x Internacional: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Neste sábado, o Botafogo recebe o Internacional no Estádio Nílton Santos pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília).
Onde assistir Botafogo x Internacional
O jogo terá transmissão do Prime Video.
Como chegam as equipes
Com uma vitória por 4 a 1 contra a Chapecoense pela última rodada da competição, o Botafogo está na nona posição, com 16 pontos. Já o Internacional foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 1 e soma 13 pontos na tabela, na 14ª colocação.
Prováveis escalações
Botafogo
Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Allan, Danilo e Edenilson; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral.
Técnico: Franclim Carvalho
Internacional
Anthoni; Bruno Gomes, Mercado e Félix Torres; Allex, Villagra, Paulinho, Bruno Henrique e Bernabei; Carbonero e Alerrandro.
Técnico: Paulo Pezzolano
Arbitragem
- Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
- Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Acacio Menezes Leão (PA)
- VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Ficha técnica
Confronto: Botafogo x Internacional
Competição: Campeonato Brasileiro - 13ª rodada
Data e horário: Sábado, 25 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos.
Transmissão: Prime Video.