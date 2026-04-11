Botafogo x Coritiba pelo Brasileirão: veja prováveis escalações e onde assistir

Neste domingo, o Botafogo recebe o Coritiba pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no estádio Nilton Santos, a partir das 16h (de Brasília).
Onde assistir Botafogo x Coritiba?
O jogo terá transmissão do SporTV e Premiere.
Posições na tabela
O Botafogo chega para a partida com uma sequência de duas vitórias consecutivas, ocupando a 10ª colocação, com 12 pontos. Já o Coritiba, a três jogos sem vencer, está em sétimo lugar, com 15 pontos conquistados.
Prováveis escalações
Botafogo: Raul; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Danilo, Allan e Edenílson; Júnior Santos, Arthur Cabral e Mateus Martins.
Técnico: Franclim Carvalho
Coritiba: Pedro Rangel; Bruno Melo, Maicon e Jacy Maranhão; Filipe Jonathan, Gómez, Vini Paulista e JP Chermont; Lucas Ronier e Josué; Pedro Rocha.
Técnico: Fernando Seabra
Arbitragem
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
VAR: Diego Pombo López (BA)
Ficha Técnica
Confronto: Botafogo x Coritiba
Competição: Campeonato Brasileiro - 11ª Rodada
Data e horário: Domingo, 12 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Sportv e Premiere