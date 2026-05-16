Botafogo x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, histórico e prováveis escalações

Botafogo e Corinthians se enfrentam neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).
Botafogo x Corinthians: onde assistir ao vivo?
- TV: Globo (grátis)
- Streaming: Premiere (pago)
- O torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.
Como chega o Botafogo para o confronto?
O Botafogo chega ao confronto oscilando na temporada. Nas competições nacionais, o Glorioso vem deixando a desejar e chegou a ser eliminado na quinta fase da Copa do Brasil, contra a Chapecoense. No Campeonato Brasileiro, a equipe não vence há três jogos e ocupa a 12ª posição, com 18 pontos - apenas um a mais que o Grêmio, primeiro time na zona de rebaixamento.
O único aspecto positivo da temporada da equipe carioca é na Copa Sul-Americana. Líder do Grupo E, com 10 pontos conquistados em quatro jogos, o Glorioso já garantiu a vaga nas pré-oitavas e precisa apenas de uma vitória para carimbar sua vaga nas oitavas.
Como chega o Corinthians para o confronto?
Do outro lado, o Corinthians chega ao confronto precisando dar respostas ao seu torcedor no Campeonato Brasileiro, mas em bom momento recente. Apesar de ocupar a 16ª posição no torneio, com os mesmos 18 pontos do Botafogo, o Timão vem de duas vitórias consecutivas: 3 a 2 no clássico contra o São Paulo e 1 a 0 sobre o Barra, que garantiu a equipe nas oitavas de final da Copa do Brasil.
No entanto, se a fase do Brasileirão não é das melhores, a equipe tem muito a celebrar na Libertadores. Após empatar contra o Santa Fe no meio de semana passado, o Corinthians está matematicamente garantido nas oitavas da competição, já que viu o Peñarol tropeçar diante do Platense.
Botafogo x Corinthians: histórico do confronto
Segundo o Ogol, site especializado em estatísticas, Botafogo e Corinthians já se enfrentaram em 106 oportunidades. O Fogão leva ligeira vantagem sobre o rival, com 43 vitórias, contra 37 triunfos do Timão. O histórico ainda contabiliza 25 empates.
As equipes se enfrentaram pela última vez no dia 30 de novembro de 2025, pela 36ª rodada daquele Brasileirão. Naquela oportunidade, o duelo terminou empatado em 1 a 1.
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Estatísticas
Botafogo na temporada
- Jogos: 34
- Vitórias: 15
- Empates: 6
- Derrotas: 13
- Gols marcados: 51
- Gols sofridos: 44
- Artilheiro: Danilo, com 10 gols marcados
Corinthians na temporada
- Jogos: 32
- Vitórias: 14
- Empates: 10
- Derrotas: 8
- Gols marcados: 35
- Gols sofridos: 24
- Artilheiro: Yuri Alberto, com 6 gols marcados
Prováveis escalações
⚪⚫⚪ Provável escalação do Botafogo
Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Newton, Barboza e Alex Telles; Medina, Danilo e Edenilson; Matheus Martins e Arthur Cabral
Técnico: Eduardo Domínguez
- Desfalques: Allan, Kaio Pantaleão e Nathan Fernandes.
⚫⚪⚫ Provável escalação do Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Lingard
Técnico: Fernando Diniz
- Desfalques: Gabriel Paulista, Charles, João Pedro Tchoca, Kayke Ferreira, Vitinho e Memphis Depay.
Arbitragem de Botafogo x Corinthians
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
- Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
- VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Ficha técnica
⚪⚫⚪ Botafogo x Corinthians ⚫⚪⚫
- Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)
- Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
- Hora: às 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Próximos jogos
Botafogo
Jogo: Independiente Petrolero-BOL x Botafogo
Competição: Copa Sul-Americana (5ª rodada)
Data e horário: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h (de Brasília)
Local: Estádio Olímpico Patria, em Sucre, na Bolívia
Corinthians
Jogo: Peñarol x Corinthians
Competição: Copa Libertadores (5ª rodada)
Data e horário: 21 de maio de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montévideu, no Uruguai