Botafogo x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, histórico e prováveis escalações

Botafogo e Corinthians se enfrentam neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Botafogo x Corinthians: onde assistir ao vivo?

TV : Globo (grátis)

: Globo (grátis) Streaming : Premiere (pago)

: (pago) O torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Botafogo para o confronto?

O Botafogo chega ao confronto oscilando na temporada. Nas competições nacionais, o Glorioso vem deixando a desejar e chegou a ser eliminado na quinta fase da Copa do Brasil, contra a Chapecoense. No Campeonato Brasileiro, a equipe não vence há três jogos e ocupa a 12ª posição, com 18 pontos - apenas um a mais que o Grêmio, primeiro time na zona de rebaixamento.

O único aspecto positivo da temporada da equipe carioca é na Copa Sul-Americana. Líder do Grupo E, com 10 pontos conquistados em quatro jogos, o Glorioso já garantiu a vaga nas pré-oitavas e precisa apenas de uma vitória para carimbar sua vaga nas oitavas.

Como chega o Corinthians para o confronto?

Do outro lado, o Corinthians chega ao confronto precisando dar respostas ao seu torcedor no Campeonato Brasileiro, mas em bom momento recente. Apesar de ocupar a 16ª posição no torneio, com os mesmos 18 pontos do Botafogo, o Timão vem de duas vitórias consecutivas: 3 a 2 no clássico contra o São Paulo e 1 a 0 sobre o Barra, que garantiu a equipe nas oitavas de final da Copa do Brasil.

No entanto, se a fase do Brasileirão não é das melhores, a equipe tem muito a celebrar na Libertadores. Após empatar contra o Santa Fe no meio de semana passado, o Corinthians está matematicamente garantido nas oitavas da competição, já que viu o Peñarol tropeçar diante do Platense.

Botafogo x Corinthians: histórico do confronto

Segundo o Ogol, site especializado em estatísticas, Botafogo e Corinthians já se enfrentaram em 106 oportunidades. O Fogão leva ligeira vantagem sobre o rival, com 43 vitórias, contra 37 triunfos do Timão. O histórico ainda contabiliza 25 empates.

As equipes se enfrentaram pela última vez no dia 30 de novembro de 2025, pela 36ª rodada daquele Brasileirão. Naquela oportunidade, o duelo terminou empatado em 1 a 1.

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Estatísticas

Botafogo na temporada

Jogos : 34

: 34 Vitórias : 15

: 15 Empates : 6

: 6 Derrotas : 13

: 13 Gols marcados : 51

: 51 Gols sofridos : 44

: 44 Artilheiro: Danilo, com 10 gols marcados

Corinthians na temporada

Jogos : 32

: 32 Vitórias : 14

: 14 Empates : 10

: 10 Derrotas : 8

: 8 Gols marcados : 35

: 35 Gols sofridos : 24

: 24 Artilheiro: Yuri Alberto, com 6 gols marcados

Prováveis escalações

⚪⚫⚪ Provável escalação do Botafogo

Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Newton, Barboza e Alex Telles; Medina, Danilo e Edenilson; Matheus Martins e Arthur Cabral

Técnico: Eduardo Domínguez

Desfalques: Allan, Kaio Pantaleão e Nathan Fernandes.

⚫⚪⚫ Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Lingard

Técnico: Fernando Diniz

Desfalques: Gabriel Paulista, Charles, João Pedro Tchoca, Kayke Ferreira, Vitinho e Memphis Depay.

Arbitragem de Botafogo x Corinthians

Árbitro : Felipe Fernandes de Lima (MG)

: Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistentes : Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG) VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Ficha técnica

⚪⚫⚪ Botafogo x Corinthians ⚫⚪⚫

Competição : Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (16ª rodada) Data : 17 de maio de 2026 (domingo)

: 17 de maio de 2026 (domingo) Hora : às 16h (de Brasília)

: às 16h (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Próximos jogos

Botafogo

Jogo: Independiente Petrolero-BOL x Botafogo

Competição: Copa Sul-Americana (5ª rodada)

Data e horário: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Patria, em Sucre, na Bolívia

Corinthians

Jogo: Peñarol x Corinthians

Competição: Copa Libertadores (5ª rodada)

Data e horário: 21 de maio de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montévideu, no Uruguai