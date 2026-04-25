Apostas

Danilo faz golaço, mas Botafogo cede empate ao Inter pelo Brasileiro

Foto: Vítor Silva/Botafogo
Foto: Vítor Silva/Botafogo
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 25/04/2026 às 20:38 • Atualizado 25/04/2026 às 20:50

O Botafogo alcançou sua oitava partida consecutiva sem derrota na noite deste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Danilo marcou um golaço no Estádio Beira-Rio, mas o time alvinegro cedeu o empate por 2 a 2 ao Internacional.

Situação da Tabela

Com 17 pontos, o Botafogo figura na nona colocação do torneio nacional. O Inter, por sua vez, chega aos 14 pontos e aparece no 14º lugar – o Corinthians, primeiro time do Z4, tem 12 pontos.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

📋 Resumo do jogo

BOTAFOGO 2 x 2 INTERNACIONAL 🔴

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro - 13ª rodada
🏟️ Local: Arena Mané Garrincha, Brasília (DF)
📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Arthur Cabral, Joaquin Correa e Franclim Carvalho (Botafogo); Félix Torres, Victor Gabriel e Clayton Sampaio (Internacional)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Gols

  • ⚽ Danilo, aos 9' do 2ºT (Botafogo)
  • ⚽ Johan Carbonero, aos 14' do 2ºT (Internacional)
  • ⚽ Cristian Medina, aos 20' do 2ºT (Botafogo)
  • ⚽ Alexandro Bernabei, aos 29' do 2ºT (Internacional)

Botafogo

Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Medina, Danilo e Edenilson; Júnior Santos, Matheus Martins e Arthur Cabral.
Técnico: Franclim Carvalho

🔴 Internacional

Anthoni; B. Gomes, F. Torres, V. Gabriel e Bernabei; Vitinho, B. Henrique, Villagra e Allex; Carbonero e Alerrandro.

Técnico: Paulo Pezzolano

Substituições

Botafogo

  • Vitinho (saiu) - Mateo Ponte (entrou) - 33' do 1º tempo
  • Júnior Santos (saiu) - Kadir Barría (entrou) - 1' do 2º tempo
  • Matheus Martins (saiu) - Álvaro Montoro (entrou) - 22' do 2º tempo
  • Edenilson (saiu) - Joaquin Correa (entrou) - 22' do 2º tempo
  • Arthur Cabral (saiu) - Allan (entrou) - 33' do 2º tempo

Internacional

  • Bruno Henrique (saiu) - Paulinho Paula (entrou) - 17' do 2º tempo
  • Alerrandro (saiu) - Rafgael Borré (entrou) - 17' do 2º tempo
  • Vitinho (saiu) - Alan patrick (entrou) - 17' do 2º tempo
  • Cartbonero (saiu) - Matheus Bahia (entrou) - 38' do 2º tempo

Como foi o jogo

O Botafogo abriu o placar aos nove minutos da segunda etapa. Danilo recebeu na entrada da área, girou em cima de Rodrigo Villagra e acertou um belo chute no ângulo.

O Internacional reagiu logo em seguida. Aos 14 minutos, Carbonero recebeu de Alerrandro no contra-ataque, arrancou contra Barboza e bateu no canto. O goleiro Neto ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Medina colocou o Botafogo na frente novamente aos 20 minutos da etapa complementar, após aproveitar rebote no chute disparado por Matheus Martins.

O Internacional conseguiu chegar ao empate aos 29 minutos. Após cobrança de escanteio de Alan Patrick, Bernabei pegou a sobra na entrada da área e acertou um belo chute para definir o placar final.

Próximos jogos

Botafogo

  • Enfrenta o Independiente Petrolero, no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada da Sul-Americana, nesta terça-feira, às 19h (de Brasília).

Internacional

  • Joga contra o Fluminense, no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília).

Conteúdo Patrocinado