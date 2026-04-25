Danilo faz golaço, mas Botafogo cede empate ao Inter pelo Brasileiro

O Botafogo alcançou sua oitava partida consecutiva sem derrota na noite deste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Danilo marcou um golaço no Estádio Beira-Rio, mas o time alvinegro cedeu o empate por 2 a 2 ao Internacional.
Situação da Tabela
Com 17 pontos, o Botafogo figura na nona colocação do torneio nacional. O Inter, por sua vez, chega aos 14 pontos e aparece no 14º lugar – o Corinthians, primeiro time do Z4, tem 12 pontos.
📋 Resumo do jogo
⚫ BOTAFOGO 2 x 2 INTERNACIONAL 🔴
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro - 13ª rodada
🏟️ Local: Arena Mané Garrincha, Brasília (DF)
📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Arthur Cabral, Joaquin Correa e Franclim Carvalho (Botafogo); Félix Torres, Victor Gabriel e Clayton Sampaio (Internacional)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Gols
- ⚽ Danilo, aos 9' do 2ºT (Botafogo)
- ⚽ Johan Carbonero, aos 14' do 2ºT (Internacional)
- ⚽ Cristian Medina, aos 20' do 2ºT (Botafogo)
- ⚽ Alexandro Bernabei, aos 29' do 2ºT (Internacional)
⚫ Botafogo
Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Medina, Danilo e Edenilson; Júnior Santos, Matheus Martins e Arthur Cabral.
Técnico: Franclim Carvalho
🔴 Internacional
Anthoni; B. Gomes, F. Torres, V. Gabriel e Bernabei; Vitinho, B. Henrique, Villagra e Allex; Carbonero e Alerrandro.
Técnico: Paulo Pezzolano
Substituições
Botafogo
- Vitinho (saiu) - Mateo Ponte (entrou) - 33' do 1º tempo
- Júnior Santos (saiu) - Kadir Barría (entrou) - 1' do 2º tempo
- Matheus Martins (saiu) - Álvaro Montoro (entrou) - 22' do 2º tempo
- Edenilson (saiu) - Joaquin Correa (entrou) - 22' do 2º tempo
- Arthur Cabral (saiu) - Allan (entrou) - 33' do 2º tempo
Internacional
- Bruno Henrique (saiu) - Paulinho Paula (entrou) - 17' do 2º tempo
- Alerrandro (saiu) - Rafgael Borré (entrou) - 17' do 2º tempo
- Vitinho (saiu) - Alan patrick (entrou) - 17' do 2º tempo
- Cartbonero (saiu) - Matheus Bahia (entrou) - 38' do 2º tempo
Como foi o jogo
O Botafogo abriu o placar aos nove minutos da segunda etapa. Danilo recebeu na entrada da área, girou em cima de Rodrigo Villagra e acertou um belo chute no ângulo.
O Internacional reagiu logo em seguida. Aos 14 minutos, Carbonero recebeu de Alerrandro no contra-ataque, arrancou contra Barboza e bateu no canto. O goleiro Neto ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.
Medina colocou o Botafogo na frente novamente aos 20 minutos da etapa complementar, após aproveitar rebote no chute disparado por Matheus Martins.
O Internacional conseguiu chegar ao empate aos 29 minutos. Após cobrança de escanteio de Alan Patrick, Bernabei pegou a sobra na entrada da área e acertou um belo chute para definir o placar final.
Próximos jogos
Botafogo
- Enfrenta o Independiente Petrolero, no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada da Sul-Americana, nesta terça-feira, às 19h (de Brasília).
Internacional
- Joga contra o Fluminense, no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília).
JOGO ENCERRADO! Com gols de Carbonero e Bernabei, Inter empata com o Botafogo, em Brasília, por 2 a 2. Colorado voltará a campo no próximo dia 3, no Beira-Rio, diante do Fluminense. 👊🇦🇹 pic.twitter.com/ieEefwVaAK
— Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 25, 2026